10 mitos y verdades sobre el origen de Halloween sus tradiciones

Santo Domingo, RD.- Cada 31 de octubre, disfraces, calabazas iluminadas, casas decoradas con telarañas y personajes terroríficos toman las calles de distintos países para celebrar Halloween.

A pesar de que muchos relacionan esta festividad con brujas, fantasmas y actividades sobrenaturales, su historia tiene raíces mucho más antiguas y una mezcla de tradiciones religiosas, culturales y populares que han evolucionado durante siglos.

Conocida también como la Noche de Brujas, Halloween se celebra principalmente en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, aunque su popularidad se ha extendido a numerosos países, incluida República Dominicana.

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Mitos y verdades sobre Halloween

Sin embargo, alrededor de esta fecha persisten creencias y versiones que no siempre corresponden con su verdadero origen. Estos son 10 mitos y verdades para comprender mejor esta celebración.

1. Halloween nació en Estados Unidos: Mito.

Aunque Estados Unidos convirtió a Halloween en una celebración comercial y popular a gran escala, sus raíces se encuentran en antiguas tradiciones celtas de Irlanda y otras regiones de Europa.

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Una de sus principales influencias fue Samhain, una festividad que marcaba el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno.

2. Samhain era una celebración dedicada al diablo: Mito

Samhain no nació como una festividad satánica. Era una celebración estacional de los antiguos pueblos celtas, vinculada al cambio de ciclo agrícola y a creencias sobre la relación entre los vivos y los muertos.

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Con el paso del tiempo, algunas de sus costumbres se mezclaron con tradiciones cristianas y otras prácticas populares.

3. Halloween tiene una relación con la tradición cristiana: Verdad

El nombre Halloween procede de la expresión inglesa All Hallows’ Eve, que significa víspera de Todos los Santos. Esta fecha precede al Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, y forma parte de una tradición religiosa que también recuerda a los fieles difuntos el 2 de noviembre.

4. Los disfraces se utilizan para ahuyentar a los espíritus: Verdad con matices comercial

Una de las explicaciones históricas relaciona los disfraces y las máscaras con antiguas costumbres celtas. Se creía que durante Samhain los espíritus podían regresar al mundo de los vivos, por lo que algunas personas utilizaban vestimentas para confundirse con ellos o protegerse. No obstante, las prácticas variaban según la comunidad y no existe una única explicación para el origen de los disfraces actuales.

5. Las calabazas siempre fueron el símbolo de Halloween: Mito

Originalmente, en algunas regiones de Irlanda y Escocia se tallaban nabos y otras raíces para fabricar linternas. La calabaza comenzó a utilizarse con mayor frecuencia cuando los inmigrantes europeos llevaron sus tradiciones a Norteamérica, donde este fruto era más abundante, grande y fácil de tallar.

6. Jack-o’-lantern tiene su origen en una leyenda irlandesa: Verdad

La tradicional calabaza iluminada está relacionada con la leyenda de Jack el Tacaño, un personaje que, según el relato popular irlandés, engañó al diablo y terminó condenado a vagar sin encontrar descanso, llevando una brasa dentro de un vegetal ahuecado. Con la llegada de esta tradición a Estados Unidos, la calabaza sustituyó al nabo como recipiente de la linterna.

7. El famoso «truco o trato» es una tradición moderna: Mito

Aunque su popularización ocurrió durante el siglo XX en Norteamérica, la costumbre tiene antecedentes europeos. Durante siglos existieron prácticas como el souling, en la que algunas personas recorrían las casas ofreciendo oraciones por los difuntos a cambio de alimentos, y el guising, que consistía en disfrazarse y visitar hogares para recibir comida o pequeños obsequios.

8. Halloween es una de las celebraciones comerciales más importantes: Verdad

En Estados Unidos, Halloween se ha convertido en una de las temporadas de mayor actividad comercial, especialmente para las industrias de disfraces, dulces, decoración y entretenimiento. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) ha documentado durante años el crecimiento del gasto asociado a esta festividad, que moviliza miles de millones de dólares anualmente.