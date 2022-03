Video: Will Smith ya abofeteó a un periodista por darle un beso

Will Smith es el lider de las tendencias mundiales de redes tras su bofetada a Chris Rock en los Oscars 2022 que sorprendió a todos. No obstante, no es la primera vez que el ganador del Oscar a Mejor Actor por su papel en King Richard reacciona de forma violenta ante una situación incómoda.

Hace ya 10 años, en el 2012, el actor también reaccionó de esa forma cuando un periodista ucraniano le dio un beso en un acto para promocionar la película ‘Men in Black III’.

Los hechos ocurrieron en la presentación del filme en Moscú. Will Smith caminaba por la alfombra roja cuando Vitalii Sediuk, un periodista que entonces trabajaba para la cadena ucraniana 1+1, le paró para abrazarle y le dio varios besos en la mejilla, a lo que Smith reaccionó dándole un empujón y, cuando ya se marchaba, se giró para darle una bofetada con el dorso de la mano en la cara y añadió: “¡Vamos, hombre! ¿Cuál es tu maldito problema?”.

Después, al ser preguntado por los periodistas sobre lo sucedido, Will Smith aseguró: “Lo siento, me besó en la boca” e intentó quitarle hierro al asunto hablando en tono de broma. Sin embargo, en el rostro de sus acompañantes se pudo ver el asombro ante lo sucedido.

Vitalii Sediuk era un periodista conocido en aquel entonces por hacer su trabajo de manera intrusiva. De hecho, también ha protagonizado momentos incómodos con celebrities de la talla de Madona o Brad Pitt, que llegó a pedir una orden de alejamiento de Sediuk.