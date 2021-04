Una gala diferente fue la entrega de los premios Oscars 2021

Estados Unidos.- La 93ª edición de los Oscar se celebró este domingo desde tres lugares diferentes y fue la gala de premios más cercana a lo que se solía ver en tiempos anteriores a la pandemia de COVID-19.

Una vez más, Glenn Close se quedó a las puertas de ganar el Oscar, pero demostró su buen humor bailando en la sala del teatro Dolby.

No hubo apariciones en Zoom, como se vieron en los Globos de Oro o los premios del Sindicato de Actores, y quienes no participaron en persona, lo hicieron a través del satélite.

Fue la entrega más diversa en la historia de los premios, con la nominación de nueve actores de orígenes étnicos diversos.

Además del usual equipo de producción de un evento que se transmite en cientos de países, este año se integró un "asesor de cumplimiento de las normas" para intentar evitar el contagio del coronavirus.

Entre los discursos de agradecimiento hubo momentos muy comentados, como la ilusión de Yuh-Jung Youn por -finalmente- conocer en persona a Brad Pitt o el comentario de Daniel Kaluuya que hizo sonrojar a su madre: "Mi mamá y mi papá tuvieron sexo... ¡Es increíble! ¡Aquí estoy!", exclamó el actor para sorpresa de los presentes.

La noche de Nomadland y otros más

La película "Nomadland" fue la gran triunfadora de los Oscar este domingo en una ceremonia que se salió de lo habitual para adaptarse a los tiempos de la pandemia y que fue de más a menos.

Nomadland fue elegida mejor película, y su directora, Chloé Zhao, se convirtió en la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección.

La protagonista de la película, Frances McDormand, obtuvo a su vez el Oscar a mejor actriz principal, el tercero de su carrera.

El resto de los premios estuvo muy repartido en una gala en la que se cambió el orden tradicional de anuncio de los ganadores.

Las películas The Father ("El padre"), Sound of Metal ("El sonido del metal") y Judas and the Black Messiah ("Judas y el mesías negro") ganaron dos premios cada una, así como Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues"), Mank y Soul.