Santo Domingo, RD. - Joan Manuel Serrat se despide de República Dominicana estos 4 y 5 de mayo en el Teatro Nacional.

elCaribe tuvo el honor de entrevistarlo junto al programa Famosos Inside del canal 37. Aquí parte de esa entrevista.

Unos dan la bienvenida y Ud se despide. ¿Por qué?

Es porque toca, porque es el tiempo. Yo no me despido de República Dominicana. Yo me despido de los escenarios. Yo no me despido de la vida ni de los amigos. Me despido sencillamente de un lugar que ha sido lugar de mi trabajo, que son los escenarios que he tenido la suerte de pisar. Aquí en República Dominicana el Teatro Nacional, y uno que para mí tiene un cariño enorme y enorme recuerdo que tengo del Teatro de Bellas Artes, que fue el primer lugar donde tuve la suerte de tocar en este país. Vine de la mano de Pepe Gómez, del cual tengo un recuerdo extraordinario. Fue una bellísima persona de gran sensibilidad y con quien, durante el tiempo que se pudo, mantuve una magnífica relación.

Ud. pasó antes que todo por el torno fresador?

Vamos a aclararlo, yo hice un tipo de bachillerato tecnológico, y a los 13, 14 años ya andaba trabajando el torno y la fresa.

¿Y sabía trabajar con el torno?

¡Sí, claro sí, sí!

¿Y quedó algo de eso?

(Ríe)

¿Se acuerda Ud de hacer un tornillo?

Jajaja, ah un tornillo eso es bobería! Ahora están mucho más automatizados y van de otra forma... Pero un torno de banqueta... a pesar de que cuando yo trabajaba torno de banqueta tenían que ponerme una banqueta debajo por chiquito que era, para que pudiera alcanzar las manillas.

¿Cuando Ud comenzó hace más de 50 años pensó que iba a estar todo este tiempo en los escenarios?

Jamás me he hecho planteamientos que vayan más allá de un tiempo razonable que sea el que necesite para cumplir esa serie de pequeños objetivos que me he ido poniendo en la vida. Yo empecé a cantar porque me divertía, porque era muy feliz haciendo música y cantando. Mientras tanto estudiaba y mientras tanto trabajaba. hasta que llegó un día en que tuve que decidirme profesionalmente, por la dedicacon ciento por ciento a esto de escribir, cantar, las presentaciones, las grabaciones, los discos, en fin todo lo que conlleva este trabajo. Especialmente si se quiere hacer bien. Y fue un caminar como dice el maestro Juan Antonio Corretjer: “En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace”.

Ud nació en plena II Guerra Mundial y creció en pleno franquismo. Hijo además de un padre anarquista. ¿Cómo influyeron estos elementos en sus ideales?

Cuando estalló la II Guerra Mundial mi padre seguía siendo anarquista, pero estaba en un campo de concentración del franquismo. Unos años más tarde nací yo y todavía en guerra mundial. Pero España vivió esta terrible época del triunfo del franquismo porque nos planteó un porvenir terrible. La caída de la República, de los maestros, de los intelectuales, de los médicos, de toda la gente que tanto había hecho por levantar una España que, a mediados de los años 30, tan necesitada estaba de tantas cosas. La llegada del franquismo hizo que el retrazo nuestro se prolongara muchísimos años. Pero yo le diré una cosa: yo tenía una ventaja. Es que yo era un niño. Y un niño que tenía una familia muy cariñosa, muy trabajadora, muy dura -nunca rígida- y muy protectora. Si un niño no tiene grandes dolores que le afecten en su cada día, un niño juega al sol, juega con el agua y por suerte la niñez ayuda mucho a discurrir todos estos años. Luego con la adolescencia y la juventud ya fue la cosa un poco más severa. Pero en fin, la verdad es que la vida, la gente que he tenido cerca, mis amigos, mis maestros, han sido gente que me han ayudado mucho en el discurrir.

Rafael Alberti, ese Alberti de Amaranta y por supuesto La paloma, están muy cerca de su obra, creo yo. ¿Qué aspectos de la poesía de Alberti destacaría que Ud haya salvado en su manera de cantar?

Ufff. No me hace digno, ni me atrevería a hacer un análisis tan profundo, sobre todo tratándose de un poeta como Alberti al que afortunadamente ha influido en toda una litertaura. Es uno de los grandes poetas de la generación de los años 20, como lo fueron Machado, Miguel Hernández, León Felipe -una cantidad de gente curiosamente todos exliados, esto da un conocimiento de qué aires flotaban y qué sentimientos y dónde se cobijaban-, pero te diría que en mi caso hay otros poetas, Machado y Miguel Hernández, incluso León Felipe, fueron poetas que me influyeron más. Lo que pasa que Alberti tiene un escribir tan ligero, tan marinero, tan aéreo...

Yo encuentro cosas de Alberti en Mediterráneo...

Puede ser. Sí, puede ser. Puede ser... Claro él era de San Fernando, de Cádiz y yo de Barcelona.Nos separan unos cuantos kilómetro pero Mediterráneo español.

¿Se puede decir que la Nova Cancó catalana de la cual fue miembro, fue primero que la nueva canción en español?

Pues en el tiempo sí. En el tiempo sí, porque la Nova Cancó Catalana tiene su actuación alrededor de los años 60. Pero bueno, fíjese que la nueva canción catalana es hija de la vieja canción catalana también.

Lo mismo que la vieja trova cubana y la nueva trova cubana...

Algo hay de eso. No es más que términos que con los años van dejando de tener las grandes distancias y se acercan los unos a los otros. Lo que sí hay tanto en un caso como en otro, es en qué situación política se sostenían los unos y los otros. Esto provoca unas rupturas en cuanto a formas sobre todo, que no tanto en cuanto a edades. Porque en la Nova Cancó catalana había gente de 60 a 18 años. Pero creo que sí, que como grupo que se expresa coralmente, a pesar de trabajar individualmente o no, pero se expresa como grupo. Pues sí, la Nova Cancó fue pionera ahí, y la nueva canción castellana o gallega o vasca, siguieron rápidamente el camino, y su manera de trabajar -cada quien con sus problemas y limitaciones-, tenían mucho en común. Nosotros recogimos mucha herencia de lo que fue la canción francesa. Y luego, otros han recogido herencia de lo que nosotros hemos hecho. A fin de cuentas, esto de la música o de tantas cosas artísticas, y tecnológicas, hay algunos que quedan más en la corta memoria de la gente.

Son como vasos comunicantes

Sí, son como cadenas, como eslabones de cadenas. Que uno se pega al otro… Y va haciendo la cadena.

¿La censura le ha mordido muchas veces?

Ah pues hombre, cualquiera que es… que escribe… Mire si hay censura, empezamos mal. Y normalmente el que escribe, que hace cine, que hace canciones, que hace teatro, evidentemente tiene necesidad de contar cosas y a veces estas cosas que cuentan no coinciden con los gustos del régimen correspondiente. Entonces, la manera que tienen siempre –porque son muy brutos- es montar, -en lugar de crear escuelas, de hacer educación- montan Ministerios de Censura. En lugar de montar Ministerios de Cultura, montan Ministerios de Censura. Y esto nos ha pasado en España, les ha pasado a ustedes aquí. Y donde quiera que sea.

Ahora que se despide de los escenarios, ¿podemos esperar en el futuro nuevos temas suyos?

Te confieso que no tengo idea de lo que haré. Lo único que sé es que –si la vida y la naturaleza son generosas conmigo- el 23 de diciembre tengo previsto hacer mi último concierto en Barcelona. A partir de ahí empezaré a pensar… (jajaja) No, entiéndame, comenzaré a pensar el futuro. Hasta entonces, creo que lo que estoy haciendo, es tan hermoso, tan emocionante, que no admite pensar en otra cosa. Yo solo estoy pensando ahora en los conciertos de este miércoles y jueves cómo los montaré. Y en gozar estos últimos conciertos en la República Dominicana, y estos contactos que tendré con la gente y con el pueblo dominicano en esta etapa de mi vida.

La ironía y el humor tienen un papel fundamental en su obra, en su manera de ser, en su pensamiento y en su vida normal…

Ayudan mucho a combatir los ataques de hígado.

Jajajajaja Y los malestares y las indecencias.

Aunque a veces molestan más que los insultos.

Finalmente que le ha dado a Usted RD?

Normalidad en mi existencia. Habría sido imposible que mi proyección artística en el mundo latino, en el mundo español o en el mundo mediterráneo, marítimo, hubiera podido ocurrir sin tener una presencia en Quisqueya y con los dominicanos de aquí y los dominicanos de allá. No sé si se hubiera entendido. Yo no lo hubiera entendido.