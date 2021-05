Revelan novela mexicana que inspiró la creación de “Yo soy Betty, la fea”

Yo soy Betty, la fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello

Uno de los programas más exitosos de la televisión hispana ha sido la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, la cual ha sido repetida en más de 20 adaptaciones producidas alrededor del mundo, fue escrita por Fernando Gaitán después de haber visto Mi secretaria.

Gaitán declaró que se inspiró en la telenovela mexicana producida por Humberto Navarro para Televisa para hacer a Betty y desarrollar el ambiente laboral y conflictivo en el que la protagonista tiene que vivir para poder sobresalir de entre sus compañeros por no ser la mujer con las facciones definidas como bellas.

Mi secretaria cuenta las aventuras de Lupita Ramírez (Lupita Lara), una secretaria que siempre tiene que ver por los demás; mientras en casa soporta los constantes problemas de su hermano César (César Bono), en su oficina en la agencia de publicidad Vito Gavito & Cia, debe controlar a su jefe Don Caritino Estudillo y Picoy (Pompín Iglesias), quien está enamorado en secreto de ella.

César Bono aseguró que Gaitán no sólo se había inspirado en Mi secretaria para crear otra historia, sino que incluso el “Cuartel de las feas” eran una copia de los personajes principales de la comedia en la que él trabajó.

“De Mi secretaria salió la telenovela Betty, la fea. No lo digo yo, lo dijo el autor, que es Fernando Gaitán. [...] Salió de ahí, y yo que la acabo de hacer en Estados Unidos me dijeron que no todo el argumento pero que el ‘pelotón de las feas’, sin lugar a dudas, es Mi secretaria”, dijo el actor en el homenaje que se le hizo en Hoy.

Mi secretaria fue transmitida a través del Canal de Las Estrellas entre 1978 y 1986, tenía una duración de 30 minutos y algunas personas que figuraron en su elenco podían participar sólo en un episodio, teniendo a muchos artistas como actores recurrentes y otros ocasionales.

Yo soy Betty, la fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, fue emitida en 1999 en Colombia y ha sido la telenovela que más éxito mundial ha obtenido, alcanzando hasta a 180 naciones diferentes, razón por la cual ganó un Premio Guinness en 2010, donde la catalogaron como “la telenovela más exitosa en la historia de la televisión”.

Según declaró en una entrevista Gaitán, quiso que la protagonista de la historia tuviera un aspecto contrario a lo que siempre se veía en televisión para romper con los estereotipos, además de impulsar a las mujeres a hacer lo que quieran sin prestarle atención a su físico.

Agregó que lo que se ve en cualquier programa de televisión es una realidad distorsionada, sin mujeres “de carne y hueso” a las cuales no se les permite soñar, sino que la audiencia sueña a través de ella.

Beatriz Pinzón Solano, o Betty, fue entonces inspirada en Lupita Ramírez de Mi secretaria, pero también en las mujeres que no son modelos, como normalmente se ve a través de la pantalla. “Vamos a contar una historia desde este lado. [...] Es la historia de cómo una mujer fea vive la vida”, declaró Gaitán.

En Mi Secretaría había un personaje que se la pasaba comiendo, como lo hacía “Bertha” en la telenovela colombiana y, al igual que las protagonistas de Betty, en la producción de Televisa el “chisme” era parte de su día a día.

En México fue adaptada por Rosy Ocampo, producida en 2006 y protagonizada por Jaime Camil y Angélica Vale. La fea más bella es considerada como la mejor telenovela por los Premios TVyNovelas por lograr altos niveles de audiencia.