Malasia se compromete a prohibir todas las películas con contenido LGBT en su territorio

El mundo del cine, y en particular los blockbusters, pasan por un momento extraño: por un lado, Hollywood está cada vez más comprometido con la inclusión y la diversidad. Pero eso ha causado complicaciones alrededor del mundo, particularmente en países con duros reglamentos con respecto a las temáticas LGBT.

Cintas como Red, West Side Story, Lightyear, Thor: Love & Thunder, Eternals, Doctor Strange: In The Multiverse of Madness prohibidas o rechazadas en países como China, Arabia Saudita y Kuwait. Esto, por la presencia de temáticas queer en su historia, sin importar la sutileza o el tiempo en el que estos temas se presentan dentro de la cinta.

Sin embargo, parece que Hollywood no se dejará de presentar estas temáticas dentro de sus historias. La respuesta de Malasia es prohibir todas las cintas de Hollywood con temáticas LGBT en el país.

Malasia es uno de los países en donde todavía está penalmente prohibido ser parte de la comunidad LGBT; por lo que el Ministerio de Comunicación y Multimedia le pidió varias veces a Disney que cortaran o editaran las películas de Thor: Love & Thunder y Lightyear para poderse estrenar en sus cines, según reporta el periódico digital Fuera de Foco en México.

Al recibir una negativa, el ministro Zahidi Zainul Abdin decidió cancelar sus estrenos. Sin embargo, en un comunicado reciente también detallo que “Estamos viendo que hay muchas películas con elementos LGBT que se escapan de nuestra censura”.

Zahidi dijo que su gobierno y el Departamento de Asuntos Islámicos (JAKIM) se encuentran muy frustrados porque “las películas LGBT se han vuelto más sutiles con sus métodos ya que el mundo de externo es el que está promoviéndolos”.

Restricciones no limitan ver películas

Por eso, su gobierno monitorea con más rigor las películas y las redes sociales para encontrar contenido LGBT y aseguró que “se tomarán acciones severas contra individuos encontrados promoviendo estos elementos”.

Si bien no detallaron qué tipo de castigos enfrentarán las personas que promuevan contenido con temáticas LGBT, las personas que son sorprendidas en relaciones con personas de su mismo sexo pueden pasar hasta 20 años en prisión y castigada con latigos públicamente.

Pero hay un problema con su ley: como nunca contempló plataformas que residen en otros países, como TikTok, Netflix, y Disney+, no pueden prohibir ni limitar la presentación de contenidos LGBT en dichas plataformas.

Por eso, se dice que Lightyear puede verse sin censura en el servicio de Hotstar, y el ministro aceptó que no puede hacer nada al respecto, por lo que “llama al público a permanecer vigilante y ser autorreflexivo para evitar ver esos productos”.

Malasia no es el único país que redobló esfuerzos para evitar presentar contenidos LGBT en sus países. Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Omán y Jordania son países que tienen estrictas restricciones con respecto a las temáticas LGBT. Y son clasificados por la Organización Human Rights Watch como los países más peligrosos en términos de derechos humanos, Porque someten a las personas queer a tortura y cárcel.