Santo Domingo, RD.- La intérprete de música urbana “La Materialista”, pidió perdón públicamente a sus seguidores por imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

La artista urbana expresó llorando que ninguna chica se siente bien con algo así y que sabe que cargará con esto por mucho tiempo.

“12 años de carrera, he tenido momentos de bajas en mi carrera y nunca recurrí a eso, “no era lo que buscaba, ni necesitaba”, indicó.

En entrevista en el programa “Vale por tres” la intérprete expresó que el video fue publicado por equivocación.

Tras colgar el contenido “La Materialista” dijo haber tenido poco conocimiento de la plataforma, por lo que pidió ayuda para borrar la publicación, pero fue tarde.

“No he dormido nada, cuando me enteré como lo habían hecho viral solo pensaba en mi madre y en mis sobrinas", agregó la artista.

La Materialista dijo no era su intención

Aprovechó el momento para pedirles disculpas a sus fans y a toda la gente que se sintió ofendida, dijo que “no era su intención”.

En ese mismo orden dijo que no va cancelar su página de “Only fans” ya que ha superado muchos momentos difíciles en su carrera y no se va esconder “porque yo conozco mi valor y mi respeto y me lo seguiré dando como lo he hecho”

Al ser cuestionada sobre el porqué se unió a la red ya que había descartado la posibilidad de tener uno, la misma dijo que no pasaba por su mente.

Manifestó que antes de abrirlo se documentó de la plataforma, entendió que en la misma no solo iba tener una cercanía con su público.

Sino que también era una manera de proyectarse como profesional y promocionar su música sin llegar a salirse de los límites.

Vía: elCaribe