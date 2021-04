Actúa en la película “Shotgun Wedding”

El artista dominicano Héctor Gonz inició el 2021 de “película”, asumiendo con mayor énfasis la faceta de actor y poniendo su talento a disposición de producciones de primera línea como “Shotgun Wedding”, que rodó en el país hace poco la cantante y actriz Jennifer López.

El actor, que este año estrenó el tema “Hoy todo va a salirme bien”, está feliz de vivir esta experiencia en la pantalla grande junto a una gran mujer como es Jennifer López, que ha sabido conquistar su lugar en la industria del entretenimiento.

“Yo en realidad no me creía que estaba rodando en el mismo lugar que Jennifer López y aunque no es un papel principal, pude vivir una linda experiencia. Creo que el Señor me ha dado grandes regalos en este año, y uno de ellos es poder desarrollar mi faceta de actor en grandes producciones como esta que acabo de hacer”, comentó Héctor Gonz, dominicano y fiel representante de nuestras raíces.

A propósito de su trabajo para esta producción cinematográfica de la “Diva del Bronx”, el actor también hizo un casting para el rodaje de una serie televisiva que se estará filmando en el mes de mayo en el país para televisión española cuya productora es Amazon, bajo la dirección de Simon West.

“La serie se llama ‘Sin límites’ y hago un personaje interesante, del cual no puedo adelantar nada ahora, pero es una producción con un estándar de calidad importante. Estoy muy agradecido de haber sido escogido y estaré dándolo todo para desempeñar un buen papel”, sostuvo el actor.

El actor hizo su primera aparición en una serie televisiva en 2001 en la producción “Hijo de la Luz” y posteriormente en 2012 en “Paraíso peligroso” del director César Torero.

Califica como extraordinaria y de mucho aprendizaje la experiencia de trabajar junto a estrellas con una larga trayectoria en la música y el cine, como Josh Duhamel, Lenny Kravitz, Selena Tune, Melissa Hunter, y “la humildad con la que se manejaban con todos los que allí estábamos trabajando”.

“No lo podía creer, pero el Señor se encarga de guiar nuestros pasos, sólo hay que estar preparado para cuando lleguen las oportunidades y es lo que estamos haciendo”, sostuvo el intérprete de “Hoy todo va a salirme bien”.

El pasado año, Héctor Gonz grabó con el Grupo Extra la canción "Sabrás", tema que se posicionó en las plataformas digitales como Spotify, iTunes, Chazan, YouTube en los primeros lugares logrando más de 600 mil reproducciones solo en YouTube y más de 200 mil oyentes la han escuchado a través de Spotify.

También ha llevado su música a diferentes países del mundo entre esos las Islas Francesas, España, Nueva York, Miami, Hollywood, Colombia, Puerto Rico y muchos otros.

De igual manera el artista cerró el 2019 con broche de Oro representado el país en “Fitur Madrid”, donde tuvo la oportunidad de cantar para el rey y La reina de España. Héctor seguirá apostando a hacer música sin vulgaridades y que resalte nuestros ritmos: el merengue y la bachata.