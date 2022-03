Daddy Yankee ha anunciado en la tarde de este domingo 20 de marzo su retirada de la música.

Se desconocen las causas de esta decisión, pero Ramón Luis Ayala Rodríguez (San Juan, 3 de febrero de 1977) -que ese es su nombre real-, quien se internacionalizara en el 2003 con el tema global La Gasolina, anunció el adiós y a la vez el lanzamiento el próximo jueves del que sería su última producción discográfica "Legendaddy", y su última gira que ha titulado "La última vuelta".

¿Qué significa su retiro?

En primer lugar él no es el único que se retira. Don Omar ha estado semi retirado desde hace un tiempo, exactamente desde el ciclón María que azotó Puerto Rico y solo en febrero de este año lanzó un tema. Luego, Wisín y Yandel se separan otra vez y lo más probable es que no tengan mucho éxito -así como no lo tuvieron la primera vez que se separaron-, con lo cual son los representantes mayores de la élite del reggaetón que está en retirada.

Probablemente para algunos el reggaetón esté llegado al final, aunque muchos lo nieguen. Toda vez que Colombia le arrebató a Puerto Rico la preeminencia del género al fusionarlo con el pop y hacerlo más romántico y de menos confrontaciones, esto pueda significar al menos el fin de una era.

La retirada del Jefe del género, quien internacionalizó el regatón con su tema La Gasolina, no puede pasar por alto en momentos en que el mercado sigue cambiando y parecería irse a extremos. Por un lado un reggaetón mas light y por otro extremo un demobow crudo que se niega a desaparecer.

¿Qué dijo sobre su retiro?

"Esta carrera que ha sido un maratón, al fin llega a la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado", afirmó.

"Este género, la gente dice, ustedes dicen, que yo lo hice mundial. pero fueron ustedes lo que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar un problema. Con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes; que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por lo suyo", agregó.

Expresó así mismo que en los barrios donde crecieron, la mayoría "queríamos ser narcotraficantes". Y manifestó: "hoy por hoy yo bajo para los barrios y caseríos y la mayoría quieren ser cantantes. ¡Eso para mí vale mucho!".

"Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música dejándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Y me voy a despedir celebrando estos 32 años de carrera con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, es romance" anunció.

"Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a todos mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales. Y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde el undergorund, desde la raíz, desde el principio del reggaetón. Gracias a toda mi familia mundial por inspirarme tanto en mi vida", pronunció el ganador de Grammy Latinos y otros reconocimientos.

"Los amo con mi vida. Cambio y fuera. Daddy Yankee El Jefe", dijo para finalizar el video.