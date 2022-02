Alec Baldwin es demandado por la familia de Halyna Hutchins

Alec Baldwin fue demandado por homicidio culposo por el esposo e hijo de Halyna Hutchins. En la documentación legal, los abogados de la familia enumeran las fallas en la seguridad en el set de “Rust” que llevaron a la muerte a la directora de fotografía.

Calificando la evidencia de “abrumadora”, los abogados de la familia anunciaron la demanda presentada en Nuevo México a nombre del esposo de Hutchins, Matthew Hutchins. Además de su hijo, Andros, en una conferencia de prensa en Los Ángeles el martes.

La demanda señala que el actor estadounidense nunca revisó el arma de utilería antes de usarla y apuntó directamente a Hutchins durante un ensayo de una escena. Baldwin afirmó que no sabía que el arma estaba cargada con una bala real y que “no apretó el gatillo”.

Los abogados dijeron en el video que Baldwin había rechazado el entrenamiento para el tipo de desenfundado de armas que estaba practicando cuando le disparó a Hutchins.

Otros demandados por incidente

Además del intérprete, se demandaron la armera de la película de bajo presupuesto, Hannah Gutierrez-Reed. También el ayudante de dirección, David Halls, quien le entregó a Baldwin el arma de fuego que disparó a Hutchins, así como varios productores.

El mes pasado, Baldwin y los productores de “Rust” le pidieron a un juez de California que desestimara una demanda judicial de la supervisora de guiones de la producción, Mamie Mitchell, presentada el 17 de noviembre. Además, Hannah Gutiérrez Reed presentó una denuncia a principios de enero contra el proveedor de municiones de la película.

Después de meses de solicitudes de la policía de Nuevo México, Baldwin entregó en enero su teléfono celular a las autoridades de Nueva York. El móvil estuvo examinado en busca de información relevante relacionada con lo que ocurrió el 21 de octubre.

En una entrevista con la cadena ABC News en diciembre pasado, Baldwin dijo que sentía una tristeza increíble por el incidente, pero no culpa. “Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero no soy yo”, se defendió el actor.