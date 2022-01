Adenz Naranjo, nueva cara de “El Reperpero”, es abogada y catedrática

Seguro muchos la han visto en su rol de conductora del programa nocturno del grupo Telemicro, “El Reperpero”, sin embargo, más que un cuerpo monumental, una cara bonita y una voz encantadora, Adenz Naranjo, es abogada en derecho, experta en Relaciones Internacionales, catedrática y locutora.

Naranjo, quien entró de manera formal al show nocturno en noviembre pasado, está confiada con este nuevo reto en su carrera; asegura que para ella será fácil desempeñar el rol porque está preparada profesionalmente y no teme a los desafíos.

Además, dice sentirse feliz de estar en “El Reperpero” porque a su juicio, se parece mucho a “Bienvenidos”, un programa venezolano que alcanzó fama internacional y que fue muy visto en la República Dominicana en los años de 1980 y que, aunque ella no había nacido, dice conocer toda su historia.

Adenz Naranjo, conocida también como “La chica del beso”, se define como una mujer fuerte e hija del Rey; asegura que su mayor reto en esta nueva etapa es mantenerse firme en medio de la adversidad.

Al hablar de sus prioridades cita: “Dios, mi familia, cumplir con mi responsabilidad laboral y sacar adelante los proyectos del 2022, la Cocina de Adenz y mi canal de YouTube”.

Sobre Adenz

Se formó profesionalmente en Universidad bicentenario de Aragua (UBA), en Licenciatura en Derecho; Derecho y Relaciones internacionales, en Caribbean International University (CIU ) World Trade Center Curacao, Radios y televisión; Radio y Televisión en la Universidad central de Venezuela y Derecho Médico, en la Universidad Panamericana del Puerto.

Tras ejercer en Venezuela, su país natal las diferentes carreras para las cuales se preparó, visita a la República Dominicana en el 2008; llegó al país de la mano de una empresa trasnacional por motivos laborales.

“Se dio la oportunidad de traer a mi hermana a la República Dominicana, para ayudarla a establecerse y mi sorpresa fue que mucha gente ya me conocía porque me seguía en las redes sociales. Pues logre obtener clientes en el área fitness ya que doy asesoría de salud bienestar y fit como coach nutricional. De esa forma me fue atrapando el país ya que me permitió conocer más a su gente y su calidez”, explica.

Recuerda que su primera oportunidad en el ámbito laboral fue en cachica.com, luego en “Aquí se habla español”; también laboró en el programa radial “El quita truño”, de donde pasó a laborar a Súper Canal 33.

“Logré estar como invitada en Los Soberano, Micrófono de Oro, Premios La Silla, Cana Dorada y un sin número de actividades que me llevaron a ser más conocida a nivel local y de manera positiva”, detalla.

Además de sus proyectos digitales y de negocios, Adenz Healthy, como se conoce en las redes sociales; busca retomar su marca personal su línea de accesorios, escribir un libro y poner en ejecución @amordeperros5, un proyecto con animales.