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Santo Domingo, RD.- Bodas de plata, la nueva obra escrita por Irving Alberti y dirigida por Ramón Santana, se presentará los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de febrero de 2027 en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

La celebración de 25 años de matrimonio da pie a una historia que combina el humor con momentos de profunda emoción.

Alberti quiso retratar cómo en un amor duradero también hay «magia, adrenalina y la ilusión de escogerse cada día».

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Dijo que Luna fue la primera en leer el texto y darle su visto bueno desde su experiencia como psicóloga y terapeuta de pareja. Asimismo, destacó su faceta como actriz y agradeció al director Ramón Santana y al equipo que lo acompaña en el montaje.

“Escribir desde el amor y la belleza de una pareja para siempre”, expresó el actor en una publicación en sus redes sociales, donde compartió detalles de la propuesta y agradeció a Luna por acompañarlo en escena.

Asimismo, explicó que la escritura representó una experiencia diferente, al abordar la magia, la adrenalina y la ilusión que también pueden permanecer en una relación duradera.

Zoila Luna protagoniza la obra

Zoila Luna dará vida a la protagonista, una mujer que, al celebrar sus bodas de plata, vuelve la mirada sobre la vida que ha construido en pareja. Su vínculo con la obra comenzó con el texto.

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Para Alberti, el montaje representa «el enorme privilegio de compartir el escenario con la gran actriz que es». Boda de plata es un evento exclusivo para mayores de 18 años.

Funciones y venta de boletas

Las boletas podrán adquirirse a través de Uepa Tickets y en los puntos de CCN Servicios en Supermercados Nacional y Jumbo.

Irving Alberti

Actor y humorista dominicano. En 2012, fue elegido por el programa Noche de Luz de Luz de Luz como uno de los «Cuerpos más atractivos del verano»

Zoila Luna

Es una productora y actriz, conocida comunicadoras dominicanas más influyentes y respetadas en el país, con una trayectoria que abarca la televisión, la radio y el periodismo.