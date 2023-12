Zoila Luna critica a El Pachá y lo acusa de mediocridad

La comunicadora Zoila Luna no pudo evitar expresar su desaprobación ante los comentarios realizados por Frederick Martínez, El Pachá, durante un programa radial en el que abordaba los romances de las mujeres en la televisión.

Luna, al enterarse de las menciones hechas por Martínez, manifestó. «Qué pena, Pachá, que un hombre tan talentoso como tú haya decidido escribir los últimos capítulos de su historia en la comunicación de una forma tan deplorable».

Ambos comunicadores comparten un historial en los medios de comunicación de la República Dominicana. Pero Luna señaló que lo hacen de manera muy diferente.

«Yo tengo sobre mis hombros el compromiso de honrar el buen nombre que me dieron mis padres. Pero tengo además el compromiso de hacer y garantizar que mis hijas y mis nietos nunca bajen la cabeza cuando mi nombre se mencione», agregó Zoila Luna.

Descarga a El Pachá

En un tono contundente, Zoila Luna lamentó que El Pachá haya optado por buscar notoriedad a través de falacias, mezquindades y mediocridades.

«Qué pena que tú hayas decidido buscar notoriedad con base en falacia, a mezquindad y a mediocridades, pero claro, nadie da aquello que no tiene», afirmó la comunicadora.

Zoila Luna concluyó sus comentarios con firmeza en un clip compartido por el programa El Mañanero, donde ella participa.

«Qué pena, Pachá, que tú, en el ocaso de tu carrera en los medios de comunicación, hayas decidido abrirte frente con alguien que definitivamente no está a tu nivel… Yo no estoy a tu altura», declaró.

A pesar de haberse propuesto no abordar el tema, Luna explicó que su decisión de reaccionar públicamente fue motivada por sus dos hijas y sus nietos, quienes fueron parte de su consideración al enfrentar las palabras expresadas por El Pachá en el programa radial.

El Pachá se disculpa

Tras las declaraciones de Zoila Frederick Martínez, «El Pachá», mediante una llamada a Sol de la Mañana dijo. “Le pido disculpas a Zoila Luna, pero no sé por qué le estoy pidiendo excusas a ella si nunca he hablado de ella. No he ofendido a nadie”.