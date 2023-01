Santo Domingo, RD. – Zoe Saldaña, acaba de hacer historia en la taquilla como la primera actriz en protagonizar cuatro películas que recaudaron más de $2mil millones en todo el mundo.

El fin de semana pasado, “Avatar: The Way of Water” de Disney y 20th Century Studios ingresó al club de los $2 mil millones, convirtiéndose en la cuarta película de Saldaña en hacerlo. Según la firma de medición Comscore, las cuatro películas más taquilleras de Saldaña son “Avatar” de 2009 ($2,870 millones), “Avengers: Endgame” de 2019 ($2,800 millones), “Avengers: Infinity War” de 2018 ($2,050 millones) y “Avatar: The Way of Water” ($ 2 mil millones).

A lo largo de los años, Zoe Saldaña, de 44 años, se ha establecido como una de las estrellas del cine moderno más prolíficas del mundo, apareciendo en exitosas franquicias cinematográficas como “Avatar”, “The Avengers”, “Guardians of the Galaxy”, “Pirates of the Caribbean” y “Star Trek”.

Leer también: Zoe Saldaña asegura que la mamajuana lo cura todo

En las películas de “Avatar”, Saldaña interpreta a Neytiri, una feroz guerrera Na’vi nativa de Pandora. En Marvel Cinematic Universe, interpreta a Gamora, una miembro sensata de los Guardianes de la Galaxia.

Este es un gran logro y un ejemplo de una trayectoria profesional perfecta que refleja las sólidas elecciones de roles hechas por [Saldaña] y su equipo”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.