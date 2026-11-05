Zelda: Ocarina of Time regresa renovado a Nintendo Switch 2

Después de casi tres décadas de su lanzamiento original, The Legend of Zelda: Ocarina of Time regresa con una versión renovada para Nintendo Switch 2, disponible desde este 5 de noviembre, con la apuesta de conquistar tanto a los seguidores de siempre como a una nueva generación de jugadores.

Lanzado en 1998 para Nintendo 64, el título es considerado uno de los videojuegos más importantes de la historia. Su nueva adaptación conserva la trama protagonizada por Link, Zelda y Ganondorf, pero incorpora mejoras visuales, ajustes en los controles y elementos inspirados en las entregas más recientes de la franquicia.

Uno de los principales cambios está en la movilidad del protagonista, que ahora puede correr y saltar, mientras que el combate mantiene la esencia del original, con el sistema de fijación de objetivos y las acrobacias características de Link. También incorpora un menú rápido que facilita el acceso a las herramientas y objetos del personaje.

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La historia y su estructura de exploración se mantienen, con la ocarina como elemento central para avanzar en la aventura. Algunos acertijos recibieron ajustes para facilitar su resolución y se modificaron las ubicaciones de ciertos objetos coleccionables. Además, varios minijuegos fueron adaptados a los controles de la nueva consola.

Mejoras visuales y contenido adicional

La actualización presenta escenarios y objetos con texturas más detalladas, así como diseños de personajes renovados que conservan la identidad visual de la obra original.

Sin embargo, algunos detalles gráficos, como los bordes de modelos a distancia y elementos pequeños como cabellos y ramas, todavía muestran imperfecciones que podrían mejorarse con técnicas de suavizado de imagen.

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Entre las novedades también figura un mapa de progreso que permite consultar las misiones y seguir el avance de la aventura. A esto se suma el Coliseo de los Monstruos, donde los jugadores pueden observar los modelos de los enemigos derrotados, repetir enfrentamientos y combatir consecutivamente contra los jefes finales.

La música también recibió una renovación con la reorquestación de las composiciones de Koji Kondo. Las melodías mantienen su importancia dentro de la historia, especialmente las canciones que Link debe aprender a tocar con la ocarina para desbloquear acontecimientos y continuar su recorrido por Hyrule.