El falso concierto viral de Rosalía en Perú: un ‘youtuber’ recrea el Motomami Tour

Rosalía visitó varios países de Latinoamérica con su Motomami Tour, pero no pasó por Perú. El ‘youtuber’ iOA decidió ponerle remedio recreando en su país la gira de la cantante con gran éxito. Vendió más de 3,000 entradas para su espectáculo Miji Show en el anfiteatro del Parque de la Exposición, ubicado en Lima.

Los vídeos del evento, que tuvo lugar el viernes 3 de marzo, se han hecho virales en las redes sociales. El creador de contenido salió al escenario caracterizado como la catalana para interpretar sus canciones en playback. Lo acompañaron un grupo de bailarines, junto a los que replicó el montaje de la artista en sus conciertos, incluyendo los estilismos, las coreografías y los elementos que forman parte de la puesta en escena.

iOA es el nombre que usa Ioanis Patsias Morales, que tiene más de 780,000 suscriptores en YouTube. Un asistente al Miji Show explica sobre su trabajo: «El tributo estuvo espectacular… El nivel de producción estuvo impecable».

Algunas cuentas de fans de Rosalía en las redes sociales compararon el Motomami Tour con la recreación de iOA, poniendo de relieve el cuidado de los detalles en la versión realizada por el peruano.

En cierto momento de su espectáculo, el ‘youtuber’ se dirigió al público para compartir: «Cuando era chico, replicaba conciertos encerrado en mi cuarto para que nadie me viera. Y no puedo creer que muchos años después esté haciendo esto frente a más de 3,000 personas… Sin ustedes, esto no sería posible. ¡Los amo!».

iOA ya había mostrado que es un gran fan de Rosalía en el pasado. En 2019 realizó una parodia «con bajo presupuesto» del vídeo de Con Altura, recreando algunos de los estilismos que aparecen en el clip. Ariana Bolo Arce se metió en la piel de la cantante, mientras que él se encargó de dar vida a J Balvin en esta versión.

Fuente: El Mundo