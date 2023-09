Yolanda Saldívar podría quedar en libertad en 2025

El investigador y comunicador Alex Rodríguez, quien estudia el caso de la muerte de Selena Quintanilla, informó que Yolanda Saldívar, asesina de la cantante podría salir en libertad en 2025.

El investigador detalló que luego de recibir una carta por parte de Saldívar se confirmaría que la mujer está pensando en pedir su libertad ante un juez.

Alex explicó que tuvieron que pasar ocho años para que consiguiera una carta de Yolanda, ya que a lo largo de ese tiempo se dedicó a enviarle mensajes sin ninguna respuesta.

«Yolanda Saldívar podría salir de prisión. Me ha hecho llegar una carta. Yo llevo ocho años escribiéndole a Yolanda y hace unas semanas me respondió. Yo entiendo que a ella no le beneficia hablar porque cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra» explicó Rodríguez.

De acuerdo con una visita que realizó Alex a una corte de Texas, se enteró que la libertad de Yolanda se puede lograr por las leyes que se aplican en el país, pues puede pedir su libertad luego de cumplir 30 años presa.

«Fui a Texas, es posible que salga Yolanda de la cárcel. A los 30 años según esa sentencia, se puede revisar, si así quiere ella puede ir ante el juez y decirle: ‘Quiero mi libertad’, eso va a ocurrir el próximo año» asegura el investigador.

Juez confirma que Yolanda podría salir de la cárcel

Alex comentó que en su visita a Texas tuvo la oportunidad de hablar con el juez que sentenció a Yolanda y le preguntó si es verdad que la agresora de la cantante podría quedar en libertad, por lo que le contestó que era posible, pero sólo si acreditaba algunos requisitos.

«Básicamente, el juez me dijo es que se tienen que cumplir varios requisitos. El primero es que tenga buena conducta en la cárcel y eso lo está cumpliendo, que esté trabajando. Y atención a este dato, es importante que ella pida perdón a la familia de Selena. Ella hasta ahora nunca ha pedido perdón por lo que hizo con planeación» dijo Alex.

«El juez me reveló muchos datos importantes. Sí puede salir, si ella pide perdón, pero atención a esto, si en Texas la gente se manifiesta, hace presión social y pide que no salga en libertad podría no salir en libertad” añadió.

¿Qué dice la carta que Yolanda le envió?

El investigador mostró la carta y luego la leyó. Esto dice: «Actualmente no estoy interesada en hacer entrevistas, o videos o similares. Mi familia maneja todas mis entrevistas y asuntos legales que vienen pronto en 2025».