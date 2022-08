Yailin La Más Viral no está embarazada: amenaza con «demandar»

A través de sus historias de Instagram, la artista urbana Yailin La Más Viral desmintió este jueves los rumores de embarazo que vienen circulando desde algunas semanas a raíz de la posposición de la gira de su esposo, Anuel AA.

“El supuesto embarazo», escribió La Más Viral junto a un video donde muestra su vientre que luce completamente plano hasta el momento, además con el tema “Lleva vida” de fondo, el cual grabó el año pasado en colaboración con Liro Shaq y El Bloonel, Jeison El Mono, La Felpa 27 y El Boke.

La Más Viral también amenazó con demandar a los periodistas que han difundido dicha información sin haberla confirmado previamente, ya que no tendrán cómo enfrentar un proceso judicial con ella.

“Le daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso que ustedes no están preparados para eso. Además al final y al cabo, no lo van a mantener ¿cuál es el show, el circo que tienen? Tienen que dejarse de eso, que si no me mencionan no hacen número, los entiendo. No me busquen la boca porque la tengo bien sucia, ustedes están claros”, expresó.

El trapero puertorriqueño Anuel AA decidió posponer su gira “Las Leyendas Nunca Mueren World Tour” hasta 2023, debido a “problemas personales” y que al mismo tiempo aprovecharía para recargar energía.