Yailin La Más Viral enciende las redes con claro mensaje a Karol G

Yailin La Más Viral causa controversia en las redes sociales por su último claro mensaje a Karol G. Luego que, por mucho tiempo, demostrara que la colombiana no era para nada de su agrado.

Ahora, la exesposa de Anuel AA se sumó a las «indirectas muy directas» que envía el puertorriqueño a “La Bichota” con sus recientes canciones y durante sus últimos conciertos por Estados Unidos.

Resulta que la dominicana compartió una fotografía en sus redes sociales desde un estudio de grabación y en la descripción escribió el nombre de los últimos exitosos tema de Karol G. «Mañana será bonito», se lee.

View this post on Instagram

Sus seguidores reaccionaron asegurando que Yailin decidió unirse a “facturar” como lo ha estado haciendo Anuel AA con sus canciones dedicadas a la colombiana.

Pero esto no fue todo, en una reciente historia de Instagram en la que se graba mientras le hacían un tratamiento en su abdomen, la intérprete de «Chivirika» colocó la canción «Mañana será bonito» de Karol G.

View this post on Instagram

No son pocas las especulaciones surgidas tras estas publicaciones. La publicación en poco tiempo alcanzó casi el millón de likes y provocó comentarios como: “Ellas nunca han sido enemigas. Mañana será bonito para ambas”, “Si no puedes contra el enemigo únetele”, “Espero que saque una canción con Karol G, se lo merece”, y “Tan mal que habló de Karol y mírenla ahora”.

incluso sospechan que Karol G y Yailin saquen una tiradera juntas en contra de Anuel, por todo lo que les hizo.

“O facturamos to’ o me llevo la caja chica”; “Ellas nunca an sido enemigas mañana será bonito para ambas y al que no le parezca shuuuuuu”; “Aquí todos vamos a facturar”; “El que no factura es pique”; “Se vuele colaboración”.