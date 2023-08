‘Where She Goes’ de Bad Bunny asciende al top de las listas de streaming

Bad Bunny logra otro hito en su exitosa carrera musical con su última canción, «Where She Goes,» que se posiciona en el puesto número 1 de la prestigiosa lista Billboard Global 200 en la semana del 3 de junio. Este logro lo convierte en el primer artista en alcanzar la cima del chart en tres ocasiones desde su creación.

Mientras tanto, «Cupid,» interpretada por FIFTY FIFTY, continúa dominando la cumbre del Billboard Global Excl. U.S. por segunda semana consecutiva. Además, la emotiva balada de Shakira titulada «Acróstico» asciende al top 10 del Global Excl. U.S., escalando del puesto número 11 al número 8.

Estas dos listas de éxitos, el Billboard Global 200 y el Billboard Global Excl. U.S., han estado en funcionamiento desde septiembre de 2020. Su metodología de clasificación se basa en la actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios del mundo, recopilados por Luminate. El Global 200 engloba datos de alcance mundial, mientras que el Global Excl. U.S. se enfoca en datos de regiones que no incluyen a Estados Unidos.

La fórmula ponderada utilizada para elaborar las clasificaciones de estas listas incluye únicamente streams oficiales provenientes de servicios de audio y video con suscripción o publicidad, así como ventas de descargas. Estas ventas reflejan las compras realizadas por minoristas de música digital de servicio completo a nivel global, excluyendo las ventas directas al consumidor (D2C).

Billboard Global 200

El último sencillo de Bad Bunny, «Where She Goes,» irrumpe en el primer puesto del Billboard Global 200 con impresionantes cifras: 71 millones de streams y 3,000 ventas en todo el mundo durante la semana del 19 al 25 de mayo. La canción fue lanzada el 18 de mayo y marca su tercer número 1 en esta lista. Sus anteriores éxitos, «un x100to» junto a Grupo Frontera, y «Dákiti» con Jhayco (anteriormente conocido como Jhay Cortez), también ocuparon la posición más alta, en mayo y entre noviembre y diciembre de 2020, respectivamente.

Bad Bunny consolida su estatus como solista con tres canciones en el número 1 del Global 200. En general, solo es superado por el grupo BTS, que ostenta seis primeros lugares. Artistas como Justin Bieber, BLACKPINK, Drake, Olivia Rodrigo y Taylor Swift han alcanzado esta posición en dos ocasiones cada uno.

Es importante destacar que «Where She Goes» marca la primera vez que Bad Bunny encabeza el Global 200 sin la colaboración de otros artistas, desde el lanzamiento de su álbum «Un Verano Sin Ti.» Este álbum se mantuvo en el primer lugar del Billboard 200 estadounidense durante 13 semanas consecutivas, desde mayo hasta octubre de 2022.

En otras noticias, «Ella baila sola» de Eslabón Armado y Peso Pluma cae al segundo puesto del Global 200 después de tres semanas dominando la lista. Esta canción hizo historia al convertirse en la primera canción de género regional mexicano en llegar a la cima de la lista.