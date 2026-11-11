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Santo Domingo, RD. – ¿Qué pasa después del titular? ¿Quién cuida, quién escucha y quién acompaña a los hijos cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja?

Esa es la pregunta que da origen a “Voces de Resiliencia: ¿Dónde está mamá?”, el nuevo documental dominicano que actualmente se rueda en la región del Cibao y en Santo Domingo, y que busca dar voz a quienes casi siempre quedan fuera del relato: los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio.

El documental llega en un momento de especial sensibilidad para la República Dominicana. Solo hasta el 9 de noviembre de 2026, se habían registrado en el país 80 feminicidios íntimos que han dejado huérfanos a 102 niños, niñas y adolescentes tras la pérdida de sus madres.

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En los últimos seis años y medio, estos crímenes han dejado en la orfandad a 473 niños y adolescentes, quienes ahora demandan mayor atención.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó además que los feminicidios registrados durante 2026 han dejado más de 95 niños y niñas en condición de orfandad, debido a que sus madres fueron asesinadas y sus padres quedaron fuera del ejercicio de la paternidad, ya sea porque se suicidaron o porque fueron arrestados.

Es en ese contexto que “Voces de Resiliencia” adquiere una relevancia urgente.

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¿De qué trata el documental?

A través de historias inspiradas en casos reales y testimonios, el documental visibiliza las consecuencias del feminicidio más allá de la pérdida de una madre.

La cámara acompaña a los hijos e hijas que deben continuar sus vidas enfrentando su ausencia, así como a las abuelas, tías, hermanas y familias que, de un día para otro, asumen la responsabilidad de brindarles cuidado, protección y acompañamiento.

No se trata solo de contar una tragedia. Se trata de contar cómo se sobrevive a ella: el duelo, el miedo, la rabia, la confusión, pero también la ternura, la solidaridad familiar y la capacidad de seguir adelante.

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El título “¿Dónde está mamá?” reproduce la pregunta que muchos niños hacen cuando su madre ya no regresa, y que resume la herida más profunda que deja el feminicidio en un hogar.

Un enfoque humano y necesario

“Voces de Resiliencia” propone una mirada humana, sensible y respetuosa, alejada del morbo y del espectáculo.

El proyecto busca:

Visibilizar: a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio como víctimas directas, no como daños colaterales.

a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio como víctimas directas, no como daños colaterales. Sensibilizar: a la sociedad sobre el impacto emocional, social y económico que deja este crimen en las familias.

a la sociedad sobre el impacto emocional, social y económico que deja este crimen en las familias. Promover: la reflexión sobre la prevención de la violencia, la protección de las mujeres y el acompañamiento integral a los menores huérfanos.

la reflexión sobre la prevención de la violencia, la protección de las mujeres y el acompañamiento integral a los menores huérfanos. Honrar: la memoria de las madres y la fortaleza de las familias que las sustituyen con amor.

Cada testimonio fue construido desde el respeto, cuidando la identidad y la dignidad de los menores y sus familias.

Rodaje en el Cibao y Santo Domingo

Las filmaciones se desarrollan en la región norte del país y en Santo Domingo, dos zonas que concentran una parte importante de los casos de violencia de género en la República Dominicana.

El equipo ha recorrido hogares, comunidades y espacios cotidianos para retratar, con cercanía y autenticidad, la realidad de estas familias.

La producción está dirigida por Kenia Rodríguez Díaz (Keniacine) y Pablo Guzmán, con Adolfo López Sojo como productor y Ariel Mota (Boynayel) a cargo de la dirección de fotografía.

Voces de Resiliencia: ¿Dónde está mamá? no es solo un documental. Es un llamado a no olvidar, a proteger y a acompañar.