Vicente Fernández: las controversias más grandes en su primer aniversario luctuoso

A las 6:15 am de un 12 de diciembre, pero del 2021, Vicente Fernández perdió la vida a los 81 años de edad, siendo la familia del famoso cantante mexicano quien dio a conocer la sensible noticia mediante redes sociales y desde entonces generando que su nombre y el del resto de los integrantes de la famosa dinastía pasaran un año en medio de la controversia, escándalo y hasta disputas legales.

Pasó cuatro meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de la caída que sufrió en agosto de dicho año. Sin embargo la polémica no tardó en llegar, así como su bioserie no autorizada por parte de la televisora a la que El Rey le fue fiel durante toda su carrera. Pese a ello, todo inició desde el momento en que comenzaron las ceremonias religiosas y tributos de cuerpo presente.

En lo que es su primer aniversario luctuoso, te presentamos las mayores controversias que la dinastía del famoso cantante ha enfrentado desde el día uno y hasta la actualidad. Temas que han alcanzado a cada uno de sus integrantes e incluso a la memoria del mismo Charro de Huentitán.

La estrepitosa cobertura de la prensa en el rancho “Los tres portillos”

Medios locales, nacionales e incluso internacionales hicieron de los primeros minutos del día 12 de diciembre del 2021 en un zafarrancho mediático del que el pueblo mexicano fue testigo. Los principales matutinos de las dos televisoras más importantes del país mandaron a algunas de sus presentadoras más importantes. Siendo solo el inicio del mal presagio que ocurriría en torno a la biografía de Vicente Fernández.

Por TV Azteca Flor Rubio, por Televisa Mara Patricia Castañeda, aunque también había presencia de prensa escrita o hasta digital. La batalla estaba casi determinada a tener una ganadora y esa era la representante de San Ángel, aún cuando era exesposa de Vicente Fernández Jr. y el se encontraba a lado de su actual novia, Mariana González. También conocida como La Kim Kardashian Mexicana.

Tras dejar a la televisora del Ajusco con la palabra en la boca y hacer notar que la única que podía ingresar al rancho Los tres portillos era la empresa donde se formó El Rey. La comunidad artística y periodística protestó en contra de la primera decisión de la dinastía. Situación que más de un fan asegura que deben “arrepentirse”. Pues más tardó en realizarse el resto de homenajes que recibió la familia en representación del cantante, en que Televisa hiciera una bioserie no autorizada.

“El último rey”: la bioserie no autorizada de Televisa Univision

Un 26 de enero del 2022, la que era “su casa” anunció la fecha y hora de estreno de un proyecto biográfico sobre Vicente Fernández. El cual la dinastía no autorizó y además estaba basado en una polémica publicación literaria que más de uno consideraba como los “secretos más oscuros” de todos los famosos implicados. “Se estrenará el próximo lunes 14 de marzo a las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas ”, externó la televisora. Haciéndolo a solo 3 meses de su sensible fallecimiento.

Producida por Juan Osorio y el papel principal interpretado por Pablo Montero, El último rey: el hijo del pueblo se convirtió en el proyecto más controversial y arriesgado de Televisa Univision. En los últimos años, pues la audiencia e incluso la familia lo consideró como una traición a la memoria del cantante. Quien en más de una entrevista expresó que se “debía” a San Ángel por haberle dado su primera oportunidad y por ello solo con ellos trabajó durante toda su vida.

Uno de los principales motivos por los que la tensión entre la televisora y la dinastía inició. Fue por el hecho de que se anunció que todo estaría basado en el libro El último rey de la periodista argentina Olga Wornat.

Publicación que que ya había causado ruido tiempo atrás antes incluso de su muerte, pues se habían tocado temas como el secuestro de Vicente Jr.. Las supuestas -e incontables- infidelidades que le hizo el cantante a su ahora viuda Doña Cuquita Abarca e incluso las supuestas estrategias de Gerardo Fernández para tener más de la herencia de su padre.

Pero para adentrarse a la vida de un gigante no solo revisó archivos, anotaciones y cartas, sino también debió tener contactos y allegados con la familia. Porque para escribir de la leyenda que fue Vicente Fernández uno se debe de adentrar a “la vida apasionante, dramática, compleja y desmesurada de Vicente Fernández Gómez”. Expresó la escritora argentina en entrevista con Infobae México.

La primera impresión sobre el anunciado proyecto la tuvo Vicente Jr. . Quien un 16 de febrero, entrevistado por el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría. Dejando en claro que no tenían ningún tipo de interés por saber sobre la serie, promoverla o darle “publicidad indirecta”.

“De verdad que tenemos mucho tiempo que no vemos televisión y ahora no nos interesa verla. La casa de mi padre es Tres Potrillos, desde hace muchos años, más de 40 años. La casa de mi padre es el corazón y el cariño de todo su público y la casa de mi padre siempre fueron una y cada uno de los medios de comunicación. Los reporteros, los camarógrafos”. Expresó sobre la decisión de Televisa de realizar una serie no autorizada y basada en un libro. Que en su momento incómodo al intérprete de canciones como Un Millón de Primaveras, Aca Entre Nos o Estos Celos.

Los intentos de Doña Cuquita Abarca por frenar la serie

Dos días antes antes del estreno se había anunciado de manera formal la demanda que la familia había puesto como primer recurso legal para frenar su transmisión. Algo que no trascendió y pero que de manera casi inmediatamente omitido por la empresa. Pues aseguraron que defenderían la libertad de expresión y por ello nada cancelaría los planes pactado.

De esa manera el lunes 14 de marzo llegó y a primeras horas del día, un video publicado en las redes sociales del cantante generó mayor controversia. Doña Cuquita Abarca explotó contra Televisa Univisiony la bioserie, expresando un “Si creen que estoy sola, no lo estoy”.

“Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero sí él estuviera, me estuviera apoyando y me estuviera ayudando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, externó en el mensaje. La

Sin lograr frenar la transmisión e incluso se realizara el anuncio de una segunda temporada que pretendía tener una tercera. Pero se canceló por bajos niveles de audiencia, el 16 de junio de 2022 la viuda de Vicente Fernández denunció a Televisa por violencia de género mediática debido a bioserie. Su abogado dio a conocer que la televisora presuntamente habría violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo la representación de su vida no se frenó e incluso pasó a tocar otro importante integrante de la familia.

La sexualidad de Alejandro Fernández, según Televisa Univision

Aunque por lógica los familiares directos al cantante retomados dentro de la historia. Los televidentes expresaron en sus redes sociales que de alguna manera se le dio prioridad al hijo de Juan Osorio y al personaje que interpretó. Siendo la versión juvenil de Alejandro Fernández. Pese a la controversia, el trasfondo recayó en uno de los temas que más morbo ha causado referente a la dinastía. Cómo era la relación del Potrillo con Chente.

“Mírate los trapos, no me gusta que andes así!”, le grita Vicente Fernández su hijo Alejandro, quien se defiende. “Se llama metrosexual… y es la moda”. Era parte de la escena entre Pablo Montero y Emilio Marcos donde se insinúa que al intérprete no le gustaba la actitud y vestimenta de su hijo menor considerada como femenina y amanerada.

Una bioserie autorizada pero con mala recepción

El segundo proyecto se estrenó en los últimos meses del 2022, por Netflix y con la ya anunciada proyección que tendrá en 2023 con TV Azteca. Sin embargo la crítica profesional y los mismo usuarios de streaming tampoco quedaron convencidos con el proyecto. Haciendo de amables versiones las proyecciones biografías más criticadas de la comunidad hispanohablante.

Un reino sin rey

A un año de que Vicente Fernández falleciera, el caos ha inundado los aspectos de la vida personal y profesional de más de un familiar directo de él. Así como incluso sobre todos aquellos que han tocado de manera directa o indirecta con su historia, como los actores, productores. Las televisoras, los escritores e incluso hasta la misma audiencia.