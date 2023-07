Tribunal absuelve a Kevin Spacey de todos los cargos de delitos sexuales

El famoso actor estadounidense Kevin Spacey ha sido absuelto de los nueve delitos sexuales que se le imputaban después de un extenso juicio en un tribunal de Londres. Los hechos, que supuestamente ocurrieron entre 2004 y 2013. Han sido objeto de intensa atención mediática y se enmarcan dentro del contexto del movimiento MeToo en el Reino Unido.

El juicio, que ha durado un mes, contó con decenas de testimonios en sede judicial, y el jurado, compuesto por nueve hombres y tres mujeres, deliberó por más de doce horas antes de llegar a su decisión de absolver al oscarizado actor.

En el día de su cumpleaños número 64, Kevin Spacey habló con los medios de comunicación a la salida del tribunal. Expresó su gratitud al jurado por tomarse el tiempo de revisar cuidadosamente todas las pruebas y los hechos antes de tomar su determinación.

Cargos contra Spacey

Los cargos contra Spacey incluían varias acusaciones de agresión sexual por parte de cuatro hombres, alegando que los incidentes ocurrieron en diferentes lugares de la capital británica. En particular en el teatro Old Vic, donde Spacey había sido director artístico entre 2004 y 2015. El actor, conocido por su trabajo en producciones como «House of Cards,» «Seven,» y «Baby Driver,» siempre se había declarado inocente.

El escándalo surgió en 2017 cuando las denuncias comenzaron a salir a la luz, siendo la más grave la de un hombre que alegaba que Spacey lo había drogado y había tenido relaciones sexuales con él mientras dormía. Además de las acusaciones de agresión indecente y agresión sexual, el actor también enfrentó acusaciones de agresión sexual en Estados Unidos. Aunque absuelto en 2022.

El caso tuvo un impacto significativo en la carrera de Spacey, llevándolo a perder su papel en la serie «House of Cards». Y a enfrentar una demanda de más de 26 millones de euros por incumplimiento de contrato con la productora. La película «Todo el dinero del mundo» también tuvo que regrabar todas las escenas en las que aparecía Spacey, sustituyéndolo por el actor Christopher Plummer.

La absolución marca un punto culminante en este controvertido caso y plantea debates sobre la importancia de una justicia imparcial. Y la presunción de inocencia en casos de alta relevancia mediátic