Tokischa se convierte en la cantante dominicana con mayor cantidad de nominaciones en Premios Tu Música Urbano 2023

Tokischa se convierte en la cantante femenina dominicana con mayor cantidad de nominaciones en los Premios Tu Música Urbano 2023

Santo Domingo, RD.- La controversial cantante urbana dominicana Tokischa alcanzó tres nominaciones en los Premios Tu Música Urbano 2023 en las categorías Top Canción Dembow por su canción Delincuente junto a Ñengo Flow y Anuel AA, Top Artista Dembow y Top Rising Star Femenina. La dominicana compite en estos renglones junto a Bad Gyal, Kiko el Crazy, Bad Bunny y El Alfa.

Tras este logro, Tokischa Altagracia Peralta, nombre de pila de la popular cantante, se coloca como la artista urbana dominicana femenina con mayor cantidad de nominaciones en esta edición. Mientras que, Angel Dior, también se alza como el artista urbano dominicano masculino con más nominaciones.

La cuarta edición de Los Premios Tu Música Urbano se realizará el próximo 15 de junio y tendrá lugar en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

Sobre el Premio

La entrega de premios no solo reconocerá a los artistas urbanos más destacados, sino también a artistas de otros géneros, como tropical, pop y regional mexicano, que han experimentado en el ámbito urbano, en 32 categorías.

Los Premios Tu Música Urbano se transmitirán por Telemundo PR, así como por Telemundo Internacional y YouTube. Los fans pueden votar por sus artistas favoritos en www.premiostumusicaurbano.com.

Lista de Nominaciones

ARTISTA DEL AÑO / ARTIST OF THE YEAR

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Karol G

Ozuna

Rosalía

TOP ARTISTA MASCULINO / TOP ARTIST – MALE

Jhayco

Anuel AA

Feid

Yandel

Manuel Turizo

Maluma

Arcángel

Farruko

TOP ARTISTA FEMENINO / TOP ARTIST – FEMALE

Anitta

Becky G

María Becerra

Nicki Nicole

Tini

Natti Natasha

Cazzu

TOP ARTISTA DÚO O GRUPO / TOP ARTIST – DUO OR GROUP

Jowell & Randy

Wisin & Yandel

Piso 21

Zion & Lennox

Alexis y Fido

CNCO

Mau y Ricky

TOP ARTISTA NUEVO MASCULINO / TOP NEW ARTIST – MALE

Omar Courtz

Alejo

Polimá Westcoast

Hozwal

Chris Lebrón

Cris Mj

Chris Palace

Yng Lvcas

Jossef

Brray

TOP ARTISTA NUEVO FEMENINO / TOP NEW ARTIST – FEMALE

Paopao

Villano Antillano

Itzza Primera

Ingratax

Snow Tha Product

Catalyna

Nesi

Elena Rose

TOP RISING STAR MASCULINO / TOP RISING STAR – MALE

Duki

Ryan Castro

Tiago PZK

Eladio Carrión

Lyanno

Álvaro Díaz

Kevin Roldán

Quevedo

TOP RISING STAR FEMENINO / TOP RISING STAR – FEMALE

Bad Gyal

Emilia

Young Miko

Tokischa

Paloma Mami

TOP ARTISTA SOCIAL / TOP SOCIAL ARTIST

Rauw Alejandro

Feid

Mau y Ricky

Manuel Turizo

Rosalía

Jay Wheeler

Tini

CANCIÓN DEL AÑO / SONG OF THE YEAR

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap, Quevedo

Feliz Cumpleaños Ferxxo – Feid

Lokera – Rauw Alejandro, Lyanno, Brray

Provenza – Karol G

Despechá – Rosalía

La Bachata -Manuel Turizo

Me Porto Bonito – Bad Bunny, Chencho Corleone

CANCIÓN DEL AÑO DÚO O GRUPO / SONG OF THE YEAR – DUO OR GROUP

Los Cachos – Piso 21, Manuel Turizo

Si Te Pillo – Jowell & Randy, Wisin & Yandel

Berlín – Zion & Lennox, María Becerra

Besos Moja2 – Wisin & Yandel , Rosalía

Plutón – CNCO , Kenia Os

Miami – Mau y Ricky

REMIX DEL AÑO / REMIX OF THE YEAR

Loco por Perrearte Remix – De La Ghetto, Rauw Alejandro

Marisola Remix – Cris MJ, Duki, Nicki Nicole, Standly, Stars Music Chile

La Bebe Remix – Yng Lvcas, Peso Pluma

Ultra Solo Remix – Polimá Westcoast, Feid, Pailita, Paloma Mami, De La Ghetto

Desde Mis Ojos Remix- Chris Lebrón, Sech, Jay Wheeler

Si La Calle Llama Remix- Eladio Carrión, Myke Towers

Después de las 12 Remix – Ovi, Kim Loaiza, Grupo Firme, Pailita

COLABORACIÓN DEL AÑO / COLLABORATION OF THE YEAR

Yandel 150 – Yandel, Feid

Punto 40 – Rauw Alejandro, Baby Rasta

La Jumpa – Arcángel, Bad Bunny

La Inocente – Mora, Feid

TQG – Karol G, Shakira

La Corriente – Bad Bunny, Tony Dize

Hey Mor – Ozuna ,Feid

En La De Ella – Jhayco, Feid, Sech

Party – Bad Bunny, Rauw Alejandro

TOP ARTISTA – POP URBANO / TOP ARTIST – POP URBAN

Jay Wheeler

Manuel Turizo

Rosalía

Pedro Capó

Tini

Becky G

Danny Ocean

Shakira

TOP ARTISTA – TROPICAL URBANO / TOP ARTIST – TROPICAL URBAN

Rafa Pabón

Gente de Zona

Prince Royce

Romeo Santos

Pirulo y la Tribu

TOP ARTISTA DEMBOW / TOP ARTIST – DEMBOW

Kiko el Crazy

Rochy RD

Tokischa

Chimbala

Ángel Dior

El Alfa

TOP ARTISTA TRAP / TOP ARTIST – TRAP

Anuel AA

Eladio Carrión

Bryant Myers

Hozwal

Young Miko

Yovngchimi

Duki

Dei V

TOP ARTISTA REGIONAL URBANO / TOP ARTIST – REGIONAL URBAN

Natanael Cano

Peso Pluma

Grupo Firme

Grupo Frontera

Santa Fe Klan

Junior H

Eslabón Armado

Fuerza Regida

TOP ARTISTA CRISTIANO / ESPIRITUAL/ TOP ARTIST – CHRISTIAN / SPIRITUAL

Funky

Alex Zurdo

Redimi2

Gabriel EMC

Farruko

Indiomar

Onell Díaz

TOP CANCIÓN POP URBANO /TOP SONG – POP URBAN

Te Felicito – Shakira, Rauw Alejandro

X Si Volvemos- Karol G, Romeo Santos

Ojitos Lindos – Bad Bunny, Bomba Estéreo

Playa del Inglés – Quevedo, Myke Towers

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira

LLYLM – Rosalía

Cairo – Karol G, Ovy On The Drums

La Triple T – Tini

Traductor – Tiago PZK , Myke Towers

TOP CANCIÓN TROPICAL URBANO / TOP SONG – TROPICAL URBAN

Si Te Preguntan… – Prince Royce, Nicky Jam, Jay Wheeler

La Fórmula – Maluma , Marc Anthony

Agüita de Coco – Rafa Pabón

Desnúdate – Zion & Lennox

Arranca – Becky G, Omega

Lotería – Luis Vázquez, Rafa Pabón

Baila Bien – Vf7, Nio García

TOP CANCIÓN DEMBOW / TOP SONG – DEMBOW

Feliz – Chimbala

Tití Me Preguntó – Bad Bunny

Gogo Dance – El Alfa, Chael Produciendo

Delincuente – Tokischa , Anuel AA, Ñengo Flow

Piropi – Ángel Dior

Tamo en Nota- Rauw Alejandro, Ángel Dior

Chukiteo – Kiko el Crazy, Ñengo Flow

Ojos Ferrari -Karol G, Justin Quiles, Ángel Dior

To’Esto Es Tuyo- Natti Natasha

TOP CANCIÓN TRAP / TOP SONG – TRAP

Diamantes En Mis Dientes – Anuel AA, Yovngchimi

JS4E – Arcángel

Mbappe -Eladio Carrión

El Nene – Anuel AA , Foreign Teck