Tokischa debuta como actriz en la película estadounidense “House of Guerrero”

La cantante dominicana Tokischa debutará como actriz de cine en House of Guerrero, una película estadounidense que protagonizará junto a la artista mexicoestadounidense Becky G y que combinará boxeo, romance y cultura latina.

El proyecto representa un nuevo paso en la carrera de Tokischa, reconocida internacionalmente por su estilo musical irreverente y su aporte al dembow dominicano.

La incorporación de ambas artistas al elenco fue anunciada por la revista Billboard el 9 de octubre. La producción se desarrolla en Los Ángeles y el Valle Imperial, en California.

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La película contará una historia familiar vinculada al mundo del boxeo latino, con relaciones sentimentales y conflictos que conectan a sus personajes.

¿Qué papel interpretará Tokischa en “House of Guerrero”?

En su primera experiencia en la actuación cinematográfica, Tokischa interpretará a Xochitl Romero, la mejor amiga de Maya Alvarado, personaje que estará a cargo de Becky G.

Tokischa interpretará a Xochitl Romero, la mejor amiga de Maya Alvarado, personaje que estará a cargo de Becky G.

Xochitl será una figura protectora para Maya, quien mantiene una relación sentimental marcada por encuentros y separaciones con Alex Guerrero, un boxeador interpretado por Carlos Sanson Jr.

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De esta manera, la intérprete dominicana ampliará su trayectoria artística con una incursión en la industria cinematográfica estadounidense.

Su participación también supone una oportunidad para llevar su personalidad artística a una producción internacional que reúne a figuras de la música, el cine y la televisión.