Tokischa debuta como actriz en la película estadounidense “House of Guerrero”

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La cantante dominicana Tokischa debutará como actriz de cine en House of Guerrero, una película estadounidense que protagonizará junto a la artista mexicoestadounidense Becky G y que combinará boxeo, romance y cultura latina.
El proyecto representa un nuevo paso en la carrera de Tokischa, reconocida internacionalmente por su estilo musical irreverente y su aporte al dembow dominicano.
La incorporación de ambas artistas al elenco fue anunciada por la revista Billboard el 9 de octubre. La producción se desarrolla en Los Ángeles y el Valle Imperial, en California.
La película contará una historia familiar vinculada al mundo del boxeo latino, con relaciones sentimentales y conflictos que conectan a sus personajes.
¿Qué papel interpretará Tokischa en “House of Guerrero”?
En su primera experiencia en la actuación cinematográfica, Tokischa interpretará a Xochitl Romero, la mejor amiga de Maya Alvarado, personaje que estará a cargo de Becky G.
Xochitl será una figura protectora para Maya, quien mantiene una relación sentimental marcada por encuentros y separaciones con Alex Guerrero, un boxeador interpretado por Carlos Sanson Jr.
De esta manera, la intérprete dominicana ampliará su trayectoria artística con una incursión en la industria cinematográfica estadounidense.
Su participación también supone una oportunidad para llevar su personalidad artística a una producción internacional que reúne a figuras de la música, el cine y la televisión.
Notas relacionadas
Becky G y Tokischa compartirán protagonismo
Para Becky G, House of Guerrero representa otra oportunidad de desarrollar su faceta como actriz, luego de participar en películas como Power Rangers (2017) y Blue Beetle (2023).
La artista dará vida a Maya Alvarado, uno de los personajes centrales de la historia, cuya relación con Alex Guerrero se desarrolla entre el romance y las dificultades personales.
La conexión entre Maya y Xochitl será otro de los elementos importantes de la trama, con una amistad que destaca el apoyo y la protección entre ambas mujeres.
Gina Rodríguez debuta como directora de cine
La película estará dirigida por Gina Rodríguez, actriz ganadora de un Globo de Oro por su trabajo en la serie Jane the Virgin. Con este proyecto, Rodríguez debutará como directora de largometrajes.
La realizadora también formará parte del elenco como Paloma Guerrero, hermana mayor del protagonista. La producción estará a cargo de Wayfarer Studios.
Rodríguez expresó su entusiasmo por trabajar con Becky G y Tokischa, a quienes admira tanto por su talento como por su autenticidad.
“He amado a Becky y Tokischa por tanto tiempo, como artistas y como mujeres que nunca han pedido permiso para ser exactamente quienes son”, expresó la directora.
También destacó la conexión que percibió entre ambas intérpretes desde el primer momento. También aseguró que sus personalidades encajan con los personajes que asumirán en la película.
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