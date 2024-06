Timberlake reapareció en público tras su arresto: «Fue una semana difícil»

Tras haber sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, Justin Timberlake se reencontró con el público en un concierto que brindó en el estadio United Center, en Chicago. El artista se refirió a lo sucedido días atrás, y aseguró que “ha sido una semana difícil”.

Timberlake se presentó el viernes ante un delirante público en Chicago, en su primera presentación tras ser detenido en Nueva York, como parte de su gira «Forget Tomorrow World Tour«, la primera importante que realiza en cinco años, señala la cadena ABC.

«Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Ha sido una semana difícil, pero ustedes están aquí y yo estoy aquí», dijo el intérprete, tras lo cual se inclinó ante su público en agradecimiento por su apoyo.

El cantante está en libertad sin fianza tras presentársele cargos en un tribunal de Staten Island, lo que le ha permitido continuar con su gira.

Lo que dice la policía del arresto de Timberlake

Según la policía, el intérprete de «Can’t Stop the Feeling!» fue observado en la madrugada del martes «conduciendo su vehículo en estado de ebriedad» y presuntamente no se detuvo ante una señal de alto y no se mantuvo en su carril de circulación.

Los ojos de Timberlake estaban «inyectados en sangre y vidriosos» y de su aliento emanaba un «fuerte olor a bebida alcohólica», informó la policía.

«Sé que a veces soy difícil de querer, pero ustedes me siguen queriendo», indicó Timberlake, que conversó con el público entre canciones, según ABC.

Este no es el primer problema de Justin Timberlake con el alcohol. Hace 18 años, admitió haber sufrido adicciones, también con las drogas: “Me emborracho completamente, he consumido mi parte justa de drogas”.

Sin embargo, en el reciente incidente, el cantante afirmó que “solo tomó un martini”. El cantante comparecerá ante el tribunal virtualmente el 26 de julio, misma fecha en la que comenzará una serie de conciertos en Cracovia, Polonia. Timberlake tiene programadas presentaciones en más de 50 ciudades.