Tekashi y Luinny Corporán se agarran por Yailin La Más Viral

La comunidad virtual se encuentra nuevamente agitada debido a una confrontación protagonizada por el artista estadounidense Tekashi 69, esta vez contra el comunicador dominicano Luinny Corporán.

El punto de partida de esta discordia se originó debido a la omisión de Corporán de opinar sobre el último sencillo de Yailin La Más Viral en sus plataformas digitales Mía.

Ante esta decisión, Tekashi 69 cuestionó a Corporán con un mensaje directo. «¿Por qué no compartes el video de Yailin? Si algo le sucede, hablar mal de ella te conviene. Eres un dominicano que odia ver otro Dominicano ganar».

Luinny no tardó en responder a esta acusación. «Lo que ocurre es que tú deseas que hable mal de otros, pero no soy tu empleado. Soy un dominicano que defiende su propia gente. ¿Tu esposa no lo sabe? ¿Ha perdido la memoria? Tú llegaste a su vida hace apenas unos meses», concluyó.

Esta controversia ha generado una fuerte reacción en las redes sociales, dividiendo a los seguidores de ambos protagonistas. La discusión continúa en línea mientras se espera ver si esta disputa se resuelve o se intensifica en los próximos días.