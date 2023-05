Tekashi 6ix9ine se come una tarántula y el video explota

Tekashi 6ix9ine se convirtió otra vez en el tema de conversación en las redes sociales y acaparó los titulares de la prensa al protagonizar arriesgadas escenas durante su visita a la Ciudad de México.

El rapero norteamericano se fue de fiesta con Eduin Caz y los integrantes de Grupo Firme, y sorprendió a todos con sus acciones.

El exponente del género urbano compartió un par de videos a través de su cuenta de Instagram. En ellos se le puede ver arriba de un bus de turismo disfrutando junto a la agrupación mexicana, mientras recorren las principales avenidas de la capital azteca. Pero el momento más escalofriante, incluyó una enorme araña.

El intérprete de Leyenda viva probó una tarántula con guacamole y otros exóticos platillos, protagonizando una escena que resultó «de terror» para algunos usuarios de las plataformas digitales. En México es muy común este tipo de comidas, que incluyen grillos y gusanos. Sin embargo, cientos de críticas llegaron para el famoso.

“Dios te ayude a cambiar una vida vacía”, “Estoy en shock”, “Ni aunque me pagaran millones me la comería!!”, “No comería nada que pusiera en riesgo mi vida, porque la vida es muy preciada y tenemos que cuidarla”, o “No puedo evitar la tristeza que me da el video. Por qué con los animales que no se pueden defender de los humanos??” son algunos de los comentarios que recibió Daniel Hernández, nombre real de polémico exponente urbano.

Tekashi se descontrola en México

Pero la celebración no terminó muy bien. Tekashi comenzó a perder el control luego de beber, según se aprecia en las grabaciones. Y, a manera de juego se descolgó del trasporte cuando éste estaba en movimiento. El momento causó asombro de los presentes, poniendo en riesgo su vida.

De manera inmediata, algunos de sus acompañantes se dispusieron a aguantarlo. Finalmente lograron subirlo nuevamente al bus que continuaba recorrido. Tras el incidente, el clip de este instante se viralizó en las plataformas digitales, además de que el propio músico presumió de “su hazaña”.

“No pueden retenerme”, escribió 6ix9ine junto a la grabación del angustiante momento. Esto le valió también varias críticas de sus seguidores, por las consecuencias que pudieron tener sus actos.