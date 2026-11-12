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Santo Domingo. La cantante y compositora dominicana Techy Fatule obtuvo su primer Latin Grammy, un reconocimiento que marca un importante logro en su trayectoria artística y proyecta la música dominicana en el escenario internacional.

La artista alcanzó el galardón con su álbum «Chula», una producción en la que apuesta por diferentes vertientes del merengue y otros ritmos autóctonos, con una propuesta que resalta la riqueza musical de República Dominicana.

El reconocimiento corresponde a la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata, en la que compitió con «Chula», su cuarto álbum de estudio.

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Los ritmos dominicanos de «Chula»

La producción reúne 12 canciones originales y combina diferentes expresiones musicales dominicanas, entre ellas el merengue típico, el pambiche, el mambo, el palo y la bachata.

Este triunfo representa un paso importante para Fatule, quien anteriormente había recibido nominaciones en los Latin Grammy por «Que me quedes tú», en 2023, y «Cariñito», en 2025.

La trayectoria artística de Techy Fatule

Techy Fatule suma este reconocimiento a sus anteriores nominaciones en los Latin Grammy.

Techy Fatule, cuyo nombre completo es Marielle Stephanie Fatule Báez, es una cantante, compositora y actriz dominicana nacida en Santo Domingo en 1987. Es hija del cantante y actor Carlos Alfredo Fatule y de la comunicadora Tania Báez.

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Creció vinculada al mundo del entretenimiento y comenzó su carrera artística desde niña, con participaciones en programas de televisión y espectáculos musicales. A los cuatro años ya exploraba el canto y la actuación, y posteriormente amplió su formación en Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una carrera en la música, el teatro, el cine y la televisión. Como actriz, participó en producciones teatrales como La Bella y la Bestia, Dreamgirls, Rent y Grease, además de formar parte de películas dominicanas.

Su carrera musical y discografía

En el ámbito musical, ha construido una propuesta que combina el pop, las baladas y los ritmos tropicales, con especial interés en el merengue y la bachata. Su discografía incluye producciones como A su tiempo (2017), Capítulo 1 (2019), Que viva el puto romance (2020) y Sie7e (2021).

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Entre sus canciones más conocidas figuran «Entregarte todo», «Volverás», «Que me quedes tú» y «Cariñito». Estas dos últimas le permitieron obtener nominaciones a los Latin Grammy en 2023 y 2025, respectivamente. También recibió el Premio Soberano como Mejor Cantante Solista en 2023.

Con Chula, su cuarto álbum de estudio, la artista profundizó su exploración de los ritmos dominicanos mediante una producción de 12 canciones originales. El proyecto representa una apuesta por la identidad musical del país y consolida una etapa importante de su carrera.

Entre los principales hitos de su carrera figuran: