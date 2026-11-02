¡Sorpresa! Estos serán los presentadores de la gala de Premios Soberano 2027

El humorista y comunicador Juan Carlos Pichardo asumirá por primera vez la conducción oficial de la edición número 42 de los Premios Soberano, aportando su gracia, carisma y toque divertido a la noche más importante del arte y el entretenimiento dominicano.

Pichardo llega a esta gran responsabilidad en un momento cumbre de su carrera y con una sólida historia en la premiación: nominado a Revelación del Año en 2015, fue ganador tres veces consecutivas como Comediante del Año (2017, 2018 y 2019), acumulando además una quinta nominación en 2020.

También la comunicadora Nahiony Reyes tendrá a su cargo la conducción de la edición número 42 de los Premios Soberano, aportando su garbo, elegancia y carisma a la fiesta artística más importante y de mayor audiencia de la República Dominicana.

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Esta será la primera vez en su carrera que Nahiony asume la conducción general de la gala, en un momento cumbre de su trayectoria donde goza de una gran popularidad y aceptación del público.

La premiación no le es ajena: en 2020 se alzó con la estatuilla a Presentadora de Televisión en su primera nominación, categoría en la que volvió a competir en 2024.