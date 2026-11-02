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¡Sorpresa! Estos serán los presentadores de la gala de Premios Soberano 2027

El humorista y comunicador Juan Carlos Pichardo asumirá por primera vez la conducción oficial de la edición número 42 de los Premios Soberano, aportando su gracia, carisma y toque divertido a la noche más importante del arte y el entretenimiento dominicano. Pichardo llega a esta gran responsabilidad en un momento cumbre de su carrera y […]

Yafreisi Agüero
Premios Soberano
Juan Carlos Pichardo y Nahiony Reyes: la dupla que sacudirá Premios Soberano
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El humorista y comunicador Juan Carlos Pichardo asumirá por primera vez la conducción oficial de la edición número 42 de los Premios Soberano, aportando su gracia, carisma y toque divertido a la noche más importante del arte y el entretenimiento dominicano.

Pichardo llega a esta gran responsabilidad en un momento cumbre de su carrera y con una sólida historia en la premiación: nominado a Revelación del Año en 2015, fue ganador tres veces consecutivas como Comediante del Año (2017, 2018 y 2019), acumulando además una quinta nominación en 2020.

También la comunicadora Nahiony Reyes tendrá a su cargo la conducción de la edición número 42 de los Premios Soberano, aportando su garbo, elegancia y carisma a la fiesta artística más importante y de mayor audiencia de la República Dominicana.

Esta será la primera vez en su carrera que Nahiony asume la conducción general de la gala, en un momento cumbre de su trayectoria donde goza de una gran popularidad y aceptación del público.

La premiación no le es ajena: en 2020 se alzó con la estatuilla a Presentadora de Televisión en su primera nominación, categoría en la que volvió a competir en 2024.

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ETIQUETAS:Premios SoberanoNahiony ReyesJuan Carlos Pichardodestacada5
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