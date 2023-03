Song Hye-kyo estrella de "La gloria" y su mensaje a Latinoamérica

Previo al lanzamiento de La gloria: parte 2, el elenco principal junto al equipo creativo detrás de la serie estuvo presente en un evento global organizado por Netflix. Durante la presentación, la reconocida actriz surcoreana Song Hye-kyo, la protagonista que da vida a Moon Dong-eun, respondió una pregunta de Infobae en plena conferencia de prensa y envió un mensaje a los fans en América Latina que han disfrutado la historia.

“En primer lugar, muchas gracias por su amor”, dijo ante la prensa internacional conectada por videollamada y asistentes en Corea del Sur. “Sé que estamos físicamente muy distantes, pero gracias por amar los dramas coreanos y La gloria. Sé que una gran cantidad de contenido coreano es popular en todo el mundo, pero creo que, entre ellos, realmente ustedes aman La gloria, así que, estoy muy feliz”.

Por su parte, la guionista Kim Eun-sook admitió ser aficionada a la literatura latinoamericana y espera muy pronto visitar esta parte del continente: “Sí. Como soy escritora, me gustan obras y autores como García Márquez y Cien años de soledad. Creo que los latinoamericanos tienen este sentido de ensueño. Y me impactaron mucho las obras de América Latina. Todavía no he estado en América Latina porque está muy lejos. […] Me gustaría agradecer a los fanáticos latinoamericanos una vez más por ver y amar La gloria”.