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La cantante colombiana Shakira anunció una nueva etapa de su gira «Las mujeres ya no lloran World Tour» por Latinoamérica para 2027. El recorrido incluirá seis países, entre ellos Venezuela, donde no se presenta desde hace 16 años.

La nueva programación contempla presentaciones en Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá. La información se difundió este martes 10 de noviembre mediante las redes sociales de la productora Fénix Entertainment.

Sin embargo, todavía no se han anunciado las fechas de los conciertos, las ciudades, los escenarios ni los detalles sobre la venta de entradas.

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Uno de los regresos que genera mayor expectativa es el de Shakira a Venezuela. Además, Colombia, su país natal, no figura en esta primera lista de destinos.

Paises del tour.

¿En qué países se presentará Shakira en 2027?

La nueva etapa latinoamericana de la gira contempla seis destinos:

Brasil

Venezuela

Guatemala

Costa Rica

Puerto Rico

Panamá

Por ahora, los organizadores no han divulgado el calendario de presentaciones. Tampoco han informado cuándo comenzará la venta de entradas.

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Los seguidores deberán esperar nuevos anuncios de la artista y de la productora para conocer las fechas y los recintos de cada espectáculo.

Shakira regresará a Venezuela después de 16 años

Uno de los anuncios que más expectativas ha generado es el regreso de Shakira a Venezuela.

La última presentación de la cantante en ese país ocurrió el 27 de marzo de 2011. En aquella ocasión, actuó en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, como parte de su gira «Sale el sol World Tour».

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De concretarse el concierto anunciado para 2027, la intérprete volverá a encontrarse con el público venezolano después de 16 años.

Venezuela no formó parte de la primera etapa latinoamericana de «Las mujeres ya no lloran World Tour», anunciada en 2024.

Guatemala también figura entre los destinos que recibirán nuevamente a la artista después de un largo período. Su última presentación en ese país ocurrió hace aproximadamente 17 años, durante la gira «The Sun Comes Out World Tour».

Colombia no aparece entre los destinos anunciados

Pese a ser el país natal de Shakira, Colombia no figura en la primera lista de destinos confirmados para 2027.

La ausencia llama la atención porque la cantante realizó varias presentaciones en su país durante 2025. En esa etapa actuó en Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali.

En Barranquilla, su ciudad natal, ofreció dos conciertos los días 20 y 21 de febrero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Por el momento, la productora no ha informado si sumará otros países o nuevas fechas a esta etapa de la gira. Por tanto, la lista anunciada corresponde a los seis destinos incluidos hasta ahora.