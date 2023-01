Shakira también escribió estas canciones para otros ex

La cantante colombiana Shakira se volvió tendencia gracias a su último lanzamiento musical en colaboración con Bizarrap y con dedicación especial para Gerard Piqué.

La colombiana convierte una vez más en dinero su pérdida en el amor. Conocida como una maestra en utilizar su vida personal como principal fuente de inspiración (Antología, Ciega sordomuda, Suerte…), la barranquillera apostó esta vez a aprovechar el ciclo noticioso de su separación de alcance mundial para volver a poner su carrera en primer lugar. Esto, luego de años de «ponerla en segundo plano» para apoyar la vida futbolística de su ex pareja.

Pero Piqué no es el primer ex de Shakira a quién la colombiana le escribe canciones tras finalizar una relación.

Antología

Una canción de desamor por excelencia, escrita por la colombiana.

Fue durante un concierto que la misma cantante confeso que esta canción la escribió cuando se enamoró por primera vez.

Si te vas

Aunque no se sabe para quién iba dedicada, esta canción también es un reclamo de desamor.

Una canción ideal para recordarle a ese mal amor, lo que se está perdiendo.

No

“No se puede vivir con tanto veneno, la esperanza que me ha dado amor, no me la dio más nadie”.

Dentro de las letras de esta canción hay mucho amor y mucho dolor.

Basada en experiencias propias, Shakira nunca había revelado directamente para quien iban dirigidas sus canciones. Algunas de las ex parejas de la cantante son:

Óscar Pardo.

Óscar Ulloa.

Gustavo Gordillo.

Osvaldo Ríos.

Antonio de la Rúa.

Y ahora se suma a la lista Gerard Piqué, quién ha sido la musa del desamor que ha inspirado las tres últimas canciones de Shakira: Te felicito, Monotonía y su sesión con Bizarrap.