Selena Gomez revela que el vapeo le cambió la voz

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La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez reveló que el consumo frecuente de nicotina mediante el vapeo le cambió la voz. La artista habló sobre esta experiencia en un video publicado en sus historias de Instagram, donde expresó dudas sobre la posibilidad de recuperar su voz anterior.
“No voy a poder cambiar mi voz. Vapeo mucha nicotina”, expresó Gomez al referirse a los cambios que ha notado en su voz.
En el video, la intérprete también habló sobre su experiencia al intentar dejar este hábito. Además, reconoció que abandonar el consumo de nicotina puede ser un proceso difícil para quienes usan cigarrillos electrónicos.
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Su experiencia con el vapeo
“Es muy difícil dejar la nicotina”, manifestó la artista, quien aprovechó sus declaraciones para advertir a sus seguidores sobre las dificultades de abandonar este hábito.
Gomez aseguró que se siente contenta de haber dejado el vapeo y expresó su deseo de mantenerse alejada de estos productos. También recomendó a quienes consumen cigarrillos electrónicos o están pensando en hacerlo que reconsideren esta práctica.
La experiencia compartida por la cantante ha llamado la atención sobre los posibles efectos del vapeo en la voz. Sin embargo, un cambio en la voz no permite confirmar por sí solo que la nicotina sea la causa, ya que también pueden influir otros factores.
Gomez ha compartido públicamente parte de su historia de salud, incluido el lupus que padece y el trasplante de riñón al que se sometió en 2017. Además, en 2022, habló sobre su experiencia con el trastorno bipolar en el documental Selena Gomez: My Mind & Me.
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