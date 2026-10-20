Selena Gomez revela que el vapeo le cambió la voz

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez reveló que el consumo frecuente de nicotina mediante el vapeo le cambió la voz. La artista habló sobre esta experiencia en un video publicado en sus historias de Instagram, donde expresó dudas sobre la posibilidad de recuperar su voz anterior.

“No voy a poder cambiar mi voz. Vapeo mucha nicotina”, expresó Gomez al referirse a los cambios que ha notado en su voz.

En el video, la intérprete también habló sobre su experiencia al intentar dejar este hábito. Además, reconoció que abandonar el consumo de nicotina puede ser un proceso difícil para quienes usan cigarrillos electrónicos.