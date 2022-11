Selena Gomez dice su única amiga es Taylor Swift, olvidando a Francia Raisa, quién le donó un riñón

Leer también: Selena Gomez diagnosticada bipolar y dice escuchaba voces

Si bien el nuevo documental de Selena Gomez ha dejado ver algunas de sus vivencias más íntimas y humanas detrás de la gran fama que posee la cantante, por otro lado, lo que ha provocado en el público no ha sido del todo positivo, pues una declaración que aparentemente tenía la intención de promover su proyecto terminó con una gran ola de críticas en su contra.

Tras el estreno de Selena Gomez: My Mind and Me, un documental que aborda la vida y obra de la cantante estadounidense, el proyecto que reúne los momentos públicos y privados de la celebridad ha causado grandes polémicas y no necesariamente por lo visto en la plataforma de Apple TV+, donde le ofrece a los espectadores una mirada sincera sobre ella -desde 2016 hasta la actualidad-, sino por una entrevista que pretendía darle publicidad.

En plena gira para promocionar el material que tardó más de 6 años en ver la luz, la cantante pop concedió una entrevista hace unos días a la revista Rolling Stone, donde en un momento dado, mientras hablaba de su vida personal, la cantante y actriz mencionó de forma inesperada que su “única amiga en la industria” es Taylor Swift, olvidando por completo a la actriz Francia Raisa quien le donó un riñón.

Documental

“Nunca encajé en un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor, así que recuerdo sentir que no pertenecía”. Declaró la ex chica Disney para dicho medio musical, iniciando una ola de críticas severas en su contra, del proyecto e incluso de la misma Swift, quien no se ha pronunciado al respecto.

Como era de esperarse, la intérprete que ha grabado algunas películas de éxito regular, la última de ellas fue How I Met Your Father. Reaccionó con una sola palabra en redes sociales, que aunque de manera casi inmediata fue eliminada, ya había sido guardada por los fans de ambas. Con un “interesante”, las interpretaciones de los fans apostaron a una molestía en contra de Gomez, pues aunque no tiene el éxito internacional de la ex chica country, si es famosa y pertenece a la industria.

Ante la alta demanda de sus fans por conocer qué la había motivado a dar dichas declaraciones y olvidarse de la famosa que en el año 2017 le diera una nueva oportunidad de vida al hacerle una donación de un riñón, que en un primer momento ambas se mostraron muy unidas mientras compartían su historia con el resto del mundo, pero pronto dejó de vérselas juntas, Selena ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus palabras.

Disculpas

“Siento no haber mencionado a todas las personas que conozco”, externó la cantante pop en respuesta a las críticas, aunque no abordó el tema de su amistad con la famosa actriz donadora de forma directa. El distanciamiento entre ambas ha sido tan notorio que a nadie se le pasa por alto que ella ya no sigue a Francia en Instagram, algo que no es banal en la industria del entretenimiento.

¿A qué realmente se refería Gomez con amistades “dentro de la industria” ?

El debate entre fans y detractores en redes sociales ha tomado dos marcadas apuestas, pues mientras que los primeros aseguran a que se refería al grupo específico de cantantes. Rama a la cual ella pertenece y Taylor Swift también, los segundos opinan a que fue algo general y por lo tanto no estaba siendo agradecida al gesto que la actriz tuvo con la cantante al donarle uno de sus riñones en 2017 a causa del padecimiento de lupus de Selena Gomez.

Fuente: INFOBAE