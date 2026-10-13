Sean “Diddy” Combs es hospitalizado tras sufrir lesión en la cabeza

El rapero estadounidense Sean «Diddy» Combs, que actualmente cumple condena en una prisión federal del país, ha sido trasladado a un hospital para recibir tratamiento tras sufrir una lesión en la cabeza, informó Los Angeles Times.

Un representante del también fundador de la compañía Bad Boy Records declaró al diario que están «al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra prioridad inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros».

Combs, de 56 años, quien se encuentra encarcelado por dos cargos relacionados con la prostitución, fue trasladado de urgencia a un hospital el sábado debido a una lesión que no ponía en peligro su vida, informó TMZ.

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Según dicho medio, el famoso rapero estaba consciente y hablaba antes de ser hospitalizado, mientras no se ha concretado cómo pudo producirse la lesión.

Al cantante se le había negado recientemente un adelanto en su salida de prisión después de que las autoridades penitenciarias recibieran informes sobre su supuesto estilo de vida lujoso dentro del centro.