Santiago Matías enviará a Amelia Alcántara a un diplomado

El productor y empresario Santiago Matías (Alofoke) mediante su cuenta de Twitter expresó este martes que mandará a la comunicadora Amelia Alcántara a España a estudiar.

«Mandare Amelia Alcántara en enero para España hacer un diplomado en comunicacion social» escribió Alofoke.

Se recuerda el polémica comentario que emitió el lunes el productor y empresario, Santiago Matías (Alofoke), sobre que Amelia Alcántara es más influyente que la comunicadora Mariasela Álvarez. Opinión que generó decenas de opiniones encontradas en Twitter.

Asimismo, el nombre de Alcántara hizo espacio en la agenda viral local tras la polémica que se generó durante la celebración del evento Imaginativa. Allí, previo al cierre del programa especial de Sin Filtro Radio Show en el marco de la celebración de Imaginativa, una de las jóvenes talentos de esa plataforma, María Medina, arremetió contra Alcántara, asegurando que «carece de dicción» y que “representa los antivalores” con su discurso.

En respuesta a ello, Yelida Mejía, también parte del elenco del espacio radial donde participa Alcántara, salió en defensa de su compañera.

“Hay un público y cuando una figura está en la palestra es porque le público la consume, con eso no puede nadie. Amelia inició el proyecto de Sin Filtro, mucha gente pensó que quizás, porque no tenía ciertas condiciones, no iba a poder, pero el público la aceptó y cuando el público decide no se puede hacer nada”, expresó.

Ante ello, Alcántara solo se limitó con sugerirle a Medina «tomarse una cerveza» ya que la notaba “sofocada”.