Sandra Berrocal pone en su sitio a quienes hablan de su sobrepeso

A casi cuatro meses de haber dado a luz a su cuarto hijo la presentadora de televisión Sandra Berrocal dice ser criticada debido a su sobrepeso. Pero advierte no se dejará llevar de la presión social y se enfocará en su físico en un tiempo prudente.

«Esa Sandra Berrocal de antes que cogía esa presión de los medios y de los haters porque estoy en sobrepeso no existe. Sufran ustedes que yo acabo de traer una vida al mundo y no todas las mujeres somos iguales. Sean felices con sus comentarios que yo estoy en mi mundo. Hablamos en dos años. Será a mi ritmo no al de nadie”, escribió en sus historias de Instagram.

La ex animadora de “De Extremo a Extremo” también dijo estar consciente que quienes la atacan solo están detrás de un celular y no tienen conocimiento de lo qué pasa en su vida. Por lo que entiende no debería darle importancia a esos comentarios negativos que le hacen en sus redes sociales.

Además dejó claro que no se sometió a ninguna cirugía bariatrica luego de su tercer hijo, Jaykon de 5 años, y que tampoco lo hará en esta ocasión.

La descarga de Sandra Berrocal

“Si fuera por ustedes estuviera seca, claro, pero mentira, ustedes solo están detrás de un teclado y tras una cámara opinando y hablando sin saber la vida del otro, así que banda para ustedes y acostúmbrense, y ojo, espero que no digan como la otra vez cuando Jaykon, que me hice la bariátrica, hijos del diablo”, finalizó.

Berrocal, quien se encuentra fuera de los medios de comunicación desde hace un año, estuvo presente este viernes en un evento social. Allí se reencontró con varios de sus excompañeros Yubelkis Peralta, Nahiony Reyes y Alex Macias. Los cibernautas, a través de fotografías, comenzaron a notar el cambio físico de la esposa de Crazy Design.