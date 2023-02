Salas de cine exhiben películas este fin de semana que engancharán con sus historias

Santo Domingo, RD.- Este fin de semana las salas de cine exhiben dos películas en estreno que dejarán enganchado al público con sus historias.

La película “Llaman a la puerta” relata como una chica y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis.

La siguiente: Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody película que narra Biopic sobre la cantante Whitney Houston. Un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de La Voz.

Y hablando de película estas son las nominadas en la categoría animadas e internacionales en los premios Oscar para este 2023.

Comenzamos con las animadas y obviamente tiene que estar Pinocho de Guillermo del Toro es una película de cine musical perteneciente al género de fantasía oscura.

También, Marcel the Shell with Shoes On es una película animada en stop motion de comedia y falso documental estadounidense.

Presupuesto que el Gato con Botas: el último deseo, película de aventuras animada producida por DreamWorks Animation .

Pixar hace presencia con Turning Red, película de aventura que trata a la pubertad de una manera metafórica.

Y Monstruo Del Mar dirigida por Chris Williams, quien coescribió el guion con Nell Benjamin y la produjo junto a Jed Schlanger.

Mientras en la categorías internacionales:

All Quiet on the Western Front de Alemania.

Argentina 1985

Close, conmovedora película de Bélgica

La representante de Polonia, EO

Y finalmente, una de las mejores de este 2022, The Quiet Girl, película de Irlanda.

Por Francys Rondón