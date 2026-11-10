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El actor y comediante británico Russell Brand fue condenado este lunes 9 de noviembre de 2026 a 10 años y seis meses de prisión, luego de ser declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres en Reino Unido.

La sentencia fue dictada tras un proceso judicial relacionado con hechos ocurridos hace aproximadamente dos décadas, cuando Brand era una figura reconocida del entretenimiento, con una carrera destacada como humorista y presentador de televisión.

Durante la audiencia, el juez Joel Bennathan reprochó la conducta del artista y señaló que, mientras alcanzaba la fama, también se había convertido en un depredador sexual.

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«Hace unos 20 años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual», expresó el magistrado. El padre de Brand y su actual esposa estuvieron presentes en el momento en el que el juez leyó la condena al actor.

Russell Brand fue acusado por seis mujeres

El caso involucra denuncias de seis mujeres, quienes señalaron al comediante por hechos ocurridos entre 1999 y 2009, durante el período de mayor popularidad de su carrera artística.

Sin embargo, el jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, lo declaró culpable de cuatro delitos sexuales relacionados con cuatro víctimas, cometidos entre 2004 y 2009. CBS News+1

En el mismo proceso, Brand fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual indecente. CBS News+1

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Russell Brand negó las acusaciones

El actor se declaró inocente de todos los cargos y rechazó las acusaciones durante el juicio, en el que testificaron las mujeres denunciantes.

La fiscalía describió al comediante como un depredador sexual «despiadado, calculador y manipulador», al considerar que utilizaba su fama y posición pública para acercarse a mujeres sin respetar sus deseos.

Brand, de 51 años, no reaccionó durante la lectura del fallo:

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«Al ser llevado a las celdas, se detuvo un instante para decirle a su esposa, sin emitir sonido ‘Te amo'».

Antes de leerse la condena, una de las víctimas prestó declaración sobre el impacto que tuvieron en ella los delitos de Brand.

La Fiscalía y la policía expresaron su agradecimiento a las víctimas.

«Han demostrado una valentía, una dignidad y una resiliencia inmensas», dijo el superintendente detective Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, citado por la agencia Reuters.

En similares términos se pronunció el fiscal en jefe David Roberts, quien en un comunicado señaló que las mujeres «no se conocían entre sí, y cada una ha cargado con lo que le ocurrió durante casi dos décadas».