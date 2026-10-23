Rosalía gana tres Billboard y expresa admiración por Juan Luis Guerra

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La cantante española Rosalía dedicó parte de su discurso en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 a reconocer la influencia de los artistas que abrieron camino en la música latina, entre ellos el dominicano Juan Luis Guerra, quien le entregó el Premio Billboard Salón de la Fama.
La intérprete recibió tres galardones durante la ceremonia celebrada este jueves en el James L. Knight Center de Miami. Además de ingresar al Salón de la Fama, ganó como Artista Latin Pop del Año, solista, y por su álbum LUX, reconocido como Álbum Top Latin Pop del Año.
Al agradecer el reconocimiento especial, Rosalía expresó su admiración por Guerra y destacó el impacto que sus canciones han tenido en su vida y formación artística.
«Juan Luis, quiero agradecerte de todo corazón el enorme e increíble honor de recibir este premio de tus manos esta noche«, manifestó.
Notas relacionadas
La cantante también describió al músico dominicano como «un maestro entre maestros» y recordó las emociones que le han provocado sus canciones.
«Tú, un maestro entre maestros, me has hecho llorar, bailar y sentirme viva con tus canciones. Estoy en shock y creo que nunca olvidaré este momento ni haber recibido este premio de ti«, expresó.
Rosalía destaca la música en español
Durante su intervención, la artista también habló de su identidad musical y de su vínculo con el idioma español, a propósito del reconocimiento a LUX, un álbum que contiene canciones en trece idiomas.
«No sé si ‘LUX’ es un disco pop, espero que sí, pero lo que sé es que soy de Barcelona y hago música en español«, afirmó.
Rosalía aprovechó la ocasión para agradecer a Latinoamérica por la inspiración y el aprendizaje que ha recibido de la región a lo largo de su carrera.
«Gracias por el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y aprendizaje. Espero seguir encontrando maneras de devolver todo el amor y la generosidad que me has brindado«, dijo.
Reconoce a quienes abrieron el camino
La cantante dedicó también unas palabras a los artistas que la precedieron y reconoció que su trayectoria se apoya en el legado de otras figuras de la música.
«No podría hacer lo que hago si no fuera por los artistas que me precedieron y abrieron el camino«, sostuvo.
Entre los intérpretes que mencionó figuran Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández y Daddy Yankee, quienes también han recibido el Premio Billboard Salón de la Fama.
«Los admiro muchísimo y para mí es increíble estar recibiendo este premio hoy«, agregó.
Rosalía fue la única mujer entre los cuatro destinatarios de los reconocimientos especiales de esta edición. Los otros homenajeados fueron Rubén Blades, Cristian Castro y el grupo Fuerza Regida.
El Premio Billboard Salón de la Fama reconoce la innovación musical, la visión artística y la influencia internacional de intérpretes cuya obra ha trascendido géneros, idiomas y fronteras.
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