Así quedó la lista de los máximos ganadores de los Billboard Latinos

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La agrupación mexicana Fuerza Regida y el cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezaron la lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami, con ocho y siete galardones, respectivamente. En la ceremonia también destacaron la colombiana Karol G, el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos, quienes obtuvieron cuatro premios cada uno. La gala reconoció a artistas de distintos géneros musicales y rindió homenaje al legado del cantante mexicano Juan Gabriel, al cumplirse diez años de su fallecimiento. Publicidad

Fuerza Regida gana ocho premios Billboard Fuerza Regida se convirtió en la agrupación más premiada de la noche, con ocho galardones. Cuatro de ellos fueron para su tema Marlboro rojo, reconocido en las categorías Hot Latin Song del Año, Streaming, Global 200 de Música Latina y Regional Mexicano. Tras recibir los premios, los integrantes del grupo mexicano-estadounidense expresaron a la agencia EFE su intención de continuar trabajando para ampliar su alcance internacional. «Ahora regresamos al estudio; después, vamos a disfrutar de un merecido descanso, pero no vamos a parar hasta conquistar el mundo», afirmaron. Publicidad Fuerza Regida se convirtió en la agrupación más premiada de la noche Uno de los momentos destacados de la ceremonia ocurrió cuando JOP, nombre artístico de Jesús Ortiz Paz y vocalista principal de la agrupación, realizó una videollamada a sus padres desde el escenario.

Bad Bunny ocupa el segundo lugar con siete galardones

El puertorriqueño Bad Bunny obtuvo siete premios, pese a no asistir a la ceremonia celebrada en Miami.

Entre sus reconocimientos figuran Artista del Año y Gira del Año. También recibió premios relacionados con su desempeño en las listas Global 200 de Música Latina, Hot Latin Songs y Top Latin Albums.

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A estos se sumaron los galardones como Solista de Latin Rhythm y Compositor del Año, que consolidaron su presencia entre los artistas más premiados de esta edición.

Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos ganan cuatro premios

La colombiana Karol G, el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos consiguieron cuatro galardones cada uno.

La colombiana Karol G, el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos consiguieron cuatro galardones cada uno.

Peso Pluma llegó a la ceremonia como el artista más nominado, con 17 menciones. Entre sus premios sobresale el de Artista Regional Mexicano del Año.

Karol G, quien tampoco estuvo presente en Miami, obtuvo el primer premio Artista de los Fans, una categoría que permitió al público elegir directamente a su favorito por primera vez en la historia de estos galardones.

La cantante también fue reconocida como Artista Femenina del Año en Hot Latin Songs y Top Latin Albums. Además, Coleccionando heridas, su colaboración con Marco Antonio Solís, ganó en la categoría Canción Latin Pop del Año.

Por su parte, Romeo Santos sumó cuatro reconocimientos y destacó entre los representantes de la música dominicana en la premiación.

Rosalía, Prince Royce y Tito Double P reciben tres premios

Otros artistas también sobresalieron en la ceremonia. La española Rosalía, el dominicano Prince Royce y el mexicano Tito Double P consiguieron tres galardones cada uno.

Rosalía asistió a la gala y recibió el premio del Salón de la Fama de manos del dominicano Juan Luis Guerra. En su discurso, agradeció al cantautor por la inspiración que ha encontrado en su música.

La artista también recordó a figuras que recibieron este reconocimiento anteriormente, como Celia Cruz, Daddy Yankee y Rocío Dúrcal.

Rubén Blades y Cristian Castro reciben premios especiales

La ceremonia reconoció las trayectorias de dos figuras destacadas de la música latina.

El panameño Rubén Blades recibió el premio Ícono y dedicó el reconocimiento a los artistas de su país. También agradeció a las orquestas con las que ha trabajado, incluida la de Willie Colón, así como a su familia y maestros.

Blades destacó que el éxito es resultado de un proceso de construcción y del aporte de muchas personas a lo largo de una carrera artística.

Mientras tanto, el mexicano Cristian Castro recibió el premio a la Trayectoria. El cantante dedicó el galardón al amor romántico y a la poesía, elementos que, según expresó, han marcado su vida y su música.

Billboard Latinos rinde homenaje a Juan Gabriel

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue el homenaje a Juan Gabriel, a diez años de su fallecimiento.

El tributo reunió las interpretaciones de Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia, quienes recordaron el legado musical del artista mexicano.

La ceremonia fue conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza y se transmitió por Telemundo y Peacock desde el James L. Knight Center de Miami.

El espectáculo también incluyó presentaciones de Cristian Castro, Ha*Ash, Ivy Queen, Ozuna, Wisin, Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Manuel Turizo, Kapo y Melymel, entre otros artistas.