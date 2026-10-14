Roberto Ángel Salcedo anuncia el festival Cultura en el Sur

Azua de Compostela.- El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, anunció la realización del festival Cultura en el Sur, que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre en Azua, con una agenda de 51 actividades que reunirá a artistas, gestores culturales y representantes de seis provincias de la región.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con los medios de comunicación este miércoles, en el recinto Azua de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde el funcionario ofreció detalles de esta iniciativa, que tendrá como escenario principal el campus universitario y estará dedicada al maestro Dionisio Blanco, en reconocimiento a su trayectoria y sus aportes a las artes plásticas dominicanas.

En el festival participarán las provincias de Azua, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal. Las expresiones artísticas y tradiciones estarán representadas en una programación diseñada para resaltar la diversidad cultural de sus comunidades.