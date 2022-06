Roberto Ángel no descarta entrar al tren gubernamental

“No existe un patrón de cuántas veces el presidente deba hablar y cuántas no”, aseguró Roberto Ángel.

El pueblo dominicano lo conoce como Robertico. Hijo del exalcalde de la capital, el cineasta, actor y comunicador de 42 años, está labrando su propio camino en la política. “No tomo alcohol, nada, absolutamente. Nunca he tomado alcohol, nunca he sentido esa sensación. No lo he vivido en mi 42 años”, dijo en el desayuno de elCaribe-CDN, celebrado el pasado viernes encabezado por el director del periódico, Nelson Rodríguez, y la directora del canal de noticias, Alba Nelly Familia.



La primera pregunta tuvo que ver con la violencia que se vive actualmente, sobre lo cual dijo estar preocupado quien constantemente tiene contactos con empresarios, emprendedores, líderes empresariales, líderes comunitarios, de distintos puntos del país “y uno siente que hay una labor que desarrollar en materia de la salud mental, creo que estamos en una situación muy complicada, la propia pandemia ha desprendido una serie de conductas y de comportamientos que vamos observando y no es exclusivo en el país, también en los Estados Unidos, ver como los hechos de violencia se están reproduciendo de una manera muy reiterada en distintos estados, en distintas ciudades, lo propio ocurre en Europa. Creo que es un componente de lo que estamos viviendo, es una manera de salir de la primera pandemia del siglo 21”.



Expresó que el dominicano no es muy dado a consultar con un profesional de la salud mental y expuso que deben aunar esfuerzos no solo desde el gobierno sino también los líderes sociales, deportivos, medios de comunicación, la sociedad en su conjunto.

La política





Roberto Ángel Salcedo, más allá de sus famosas comedias, ha estado preparándose concienzudamente para volar alto en la política, de hecho durante la pandemia ha aprovechado “para profundizar desde el punto de vista académico, sobre los temas que generan interés, voy a terminar ahora una maestría sobre Políticas Públicas, diplomados relacionados, todo eso, llama mi atención y tengo muchos años, vinculado a esos temas”.



Fue estimulado por su padre desde el año 2006 a participar en los procesos y quiso agotar una serie de pasos previos desde el punto de vista privado, para luego hacer esto que hace hoy. “Pasó el proceso del 2006, el proceso del 2010, el proceso del 2016…, aunque don Roberto había hecho el tránsito de la televisión a la política, yo necesitaba agotar ese proceso y desarrollar esas inquietudes que tenía desde el punto de vista privado”, como la TV y el cine.



Piensa que en estos momentos “la integración de figuras como nosotros…, enriquece el debate, enriquece los procesos”. Narra que ha estado por el país, y ha transmitido esas inquietudes además de hablar del presidente y del gobierno. “Creo que es una obra que hay que defender y promover: las cosas que se están haciendo. Ayudar a lo que no se ha resuelto, comience a resolverse, que entre en esa vía de solución. Y desde el punto de vista político, promoviendo al presidente en esta etapa”.





La reelección





Considera que Luis Abinader tiene una habilitación constitucional “aunque es una decisión que el tendrá que tomar en su momento”, y abriga la esperanza de que “la decisión sea presentarse”.



“Sería nuestro mejor candidato, ya que ha tenido que consumir tiempo, en un tema como la pandemia por ejemplo. Ha tomado mucho tiempo y recurso por lo que no ha podido desarrollar su plan de gobierno como lo había proyectado y planteado en un principio; entonces, creo que el hecho de un período adicional sería importante para que él pueda completar su obra y nosotros promover eso a nivel nacional”.



“De ahí en adelante las circunstancias deberían determinar qué pasará, pero hemos iniciado el proceso, con una característica irreversible”, aseguró.



Sentirse útil a la sociedad parece ser importante para quien ha estado miles de horas delante de las cámaras. “Yo creo que tengo un activo importante que no todos tenemos. Creo que es uno de los regalos más maravillosos que he tenido y es que el pueblo me ha visto nacer, crecer y desarrollarme frente a las cámaras dominicanas. Entonces tener la facilidad de poderme mover en todo el territorio nacional y que la gente me reciba con afecto y con cariño es muy importante. No todos tenemos ese privilegio, entonces no quiero dejarlo de lado. Creo que una diputación te limitaría a 15 ó 20 kilómetros cuadrados, cuando a nivel de todo el territorio nacional puedo prestarle al presidente” un servicio en algo importante.

La comisión de espectáculos





Acerca de la existencia de la entelequia llamada Comisión de Espectáculos y Radiofonía, recordó que si bien la sociedad y la tecnología han ido desarrollándose, no así lo han hecho los necesarios contrapesos. “Con la música y con todas esas manifestaciones culturales y con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, hay un componente de inmediatez que la tecnología pone al servicio, hay aspectos positivos pero también hay negativos”.



“Hay que abocarse a un proceso de creación de una nueva entidad que tenga un rigor también tecnológico y que vaya al día con lo que está pasando en materia de los medios y acceso de información”, dijo.



No está en ningún cargo



Recordó que quien lo llevó a reunirse por primera vez con el presidente Abinader fue el fallecido Orlando Jorge Mera para desde entonces convertirse “en un soldado de la campaña”. Explicó que no tiene ningún cargo en el gobierno. “Realmente he estado muy cerca y en lo que me ha solicitado el presidente; tenemos una relación muy fluida, muy cordial, lo hemos estado haciendo, yo me he constituido y él lo sabe… en un promotor y en un colaborador de su gobierno. Creo que se han estado haciendo cosas importantes en el gobierno central y hay que seguirlas profundizando, hay que seguirlas comunicando. Estoy en esa labor. Participo semanalmente con él en algunas reuniones importantes, estratégicas, y le agradezco ese nivel de apertura que ha tenido”. Sobre la posibilidad de un cargo eventualmente llegaría, “ya eso queda bajo la decisión del presidente”, enfatizó.

La forma de comunicar





Sobre el estilo de comunicación del presidente observó que “Es un estilo, hay gente que está de acuerdo con ese estilo, hay gente que entiende que debe salvaguardarse un poco más la imagen. Yo creo que se han estado haciendo esfuerzos, se han corregido muchas cosas que se señalan de manera puntual, yo creo que con mi querido amigo Homero hemos profundizado cambios importantes en la comunicación gubernamental”.



Citó como positivo del estilo de estar en contacto permanente con los medios del presidente mexicano, Manuel López Obrador, y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Tampoco es que existe un patrón de cuantas veces se debe hablar y cuantas veces no se debe hablar”, mencionó refiriéndose al presidente Luis Abinader.

Ley de Cine





El también director y productor de cine expresó que el cine actualmente, gracias a la ley “contribuye a la dinamización económica, no solamente por lo que producimos en el país, sino por la capacidad de recepción de recursos. El pasado año más de 250 millones de dólares entraron por las inversiones que grandes casas productoras hicieron en el país. Es un dinero que no está en la economía dominicana y que entra y son inversiones significativas, porque no solamente dinamizan desde el punto de vista económico, sino que proyectan el país, y la República Dominicana, hoy por hoy es un destino fílmico importante en la industria”, aseguró.

Atacado por las comedias





Por las comedias, “hemos sido atacados siempre, de una forma impresionante. En este momento estamos filmando una comedia y había hecho un thriller que es ‘Desaparecido’. Cuando yo anuncié que no vuelvo aparecer en las películas de humor, en efecto no vuelvo aparecer. La película que presenté, que es “Súper familia”, estaba desde antes de la pandemia y tenía el compromiso de estrenarla”. Dijo que no vuelve a aparecer en comedia pero su empresa va a continuar produciendo. “Todo eso desde el punto de vista privado tiene que seguir produciendo, entonces la producción de comedias va a continuar. ¿Qué está haciendo ahora nuestra empresa? Produciendo una comedia. Yo no aparezco en la comedia, pero se sigue haciendo y se va a seguir produciendo, pero eventualmente también la dejaré de dirigir, y ya estamos sustituyendo todos esos aspectos”, informó.



“Tuve una primera experiencia con el thriller, no fue nadie al cine, pero fue maravilloso. Yo sabía que iba a pasar, porque tienen años atacándome con la comedia, hago una cosa que no es comedia y tampoco van. Entonces al final, es lo mismo, pero yo sabía que no iba a pasar nada. Con el tema de la comedia ocurre que tenemos un mercado muy limitado y eso tiene un por qué, el tema de la comedia, el único género que pone las taquillas a vender. Entonces, necesitamos de la comedia para lograr un número atractivo en la taquilla. La comedia puede atraer a los niños, a los adultos mayores, a todos. Usted hace un drama y está segmentando el público. De un rango de público en general que es de por sí limitado, imagínese si comenzamos a limitarlo. Y por eso la comedia. Pero ¿qué pasa? Lo que menos se produce en la Republica Dominicana son comedias”, observó.



“En el mes de agosto vamos a filmar otro drama, más cargado emocionalmente. No lo quise hacer de primero porque el cambio iba a ser muy brusco. Se llama “Coma profundo”; es un individuo que tiene un accidente, cae en coma y se despierta 7 años después… Y trata acerca de todo lo que se desprende, del crecimiento de sus hijos y la muerte de su madre en ese lapso… Se estrenará el año que viene”, concluyó.

Por Alfonso Quiñones y Patria Urbáez