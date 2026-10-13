Muere a los 34 años el actor RJ Mitte, de ‘Breaking Bad’

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió el lunes 12 de octubre a los 34 años. Su fallecimiento fue confirmado por sus representantes.

Mitte murió en Brownsville, Texas. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte, según medios estadounidenses.

El actor alcanzó la fama por su papel en Breaking Bad, serie que se emitió entre 2008 y 2013. En ella interpretó al hijo de Walter White, personaje encarnado por Bryan Cranston.

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Su experiencia personal también marcó su trabajo. Mitte vivía con parálisis cerebral, una condición que compartía con el personaje que interpretó en la producción.