Rihanna actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl

Estados Unidos. – Rihanna confirmó este domingo su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII; que se realizará el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. La NFL también dio a conocer en simultáneo la presentación de la artista de Barbados.

A través de una publicación en sus redes sociales, la exitosa cantante subió una foto sosteniendo el balón oficial de la NFL. “Voy al Super Bowl”, compartió Rihanna en Twitter.

La intérprete de hits como ‘We Found Love’ y ‘Umbrella’ se convirtió en madre el pasado 13 de mayo en la ciudad de Los Ángeles. Es su primer hijo con el rapero A$AP Rocky.

Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent, los grandes artistas que han marcado el rap y el hip-hop en los EEUU, se presentaron este año antes más de 70 mil espectadores en el SoFi Stadium durante el show del Super Bowl LVI.

Dr. Dre y compañía dieron una sólida presentación para demostrar que el rap puede funcionar en uno de los más grandes eventos deportivos del mundo.

Uno de los momentos más recordados de la noche fue la actuación de Eminem, quien interpretó un par de sus éxitos. Aparentemente retó a la NFL al arrodillarse durante “Lose Yourself”, aunque la liga dijo posteriormente dijo que sabía que sucedería.

Eminem permaneció sobre una de sus rodillas por unos minutos mientras Dre estaba sentado frente a un piano interpretando “I Ain’t Mad at Cha” del fallecido Tupac Shakur.Show De Medio Tiempo Super Bowl.

El Super Bowl LV entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers tuvo a The Weeknd como el protagonista del espectáculo de medio tiempo. Roc Nation y el productor nominado al Emmy Jesse Collins fueron los productores ejecutivos del espectáculo.

El artista, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, se sumó a una lista de músicos famosos que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl, como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Michael Jackson y el celebrado espectáculo del año pasado de Shakira y Jennifer López, entre otros.

En la edición 2020, en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami, Shakira yJLo sorprendieron con su presentación en conjunto con un show de 15 minutos en los que interpretaron éxitos como ‘Jenny from the Block’, ‘On the Floor’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waiting For Tonight’ y ‘Whenever, Wherever’; acompañadas también por J Balvin y Bad Bunny.

Jennifer Lopez y Shakira.

A pesar de que la presentación de la colombiana y la puertorriqueña fue una de las más vistas en la transmisión en vivo en la historia de la evento y, además, tres días después ya había acumulado 85 millones de visitas en YouTube, recientemente se conoció que Jennifer Lopez no estuvo tan conforme con la idea de compartir escenario con Shakira.

Las declaraciones de JLo aparecen en el documental que realizó junto a Netflix, ‘Jennifer López: Halftime’; en el cual se puede conocer el detrás de escena de la gran preparación que tuvo para el medio tiempo del Super Bowl junto a la cantante colombiana.

La NFL anunció el viernes que Apple Music es su nuevo socio para el espectáculo del Super Bowl LVII, que se disputará al final de esta temporada en el State Farm Stadium, sede de los Arizona Cardinals.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Apple Music a la familia NFL como nuestro nuevo socio para el icónico espectáculo del descanso del Super Bowl; expresó el vicepresidente sénior de estrategia de socios de la NFL, Nana-Yaw Asamoah.

El ejecutivo destacó el alcance de Apple Music; que ofrece una experiencia con un catálogo de más de 90 millones de canciones y sonido impulsado por ‘Spatial Audio’.

“No podíamos pensar en un socio más apropiado para la presentación musical más vista del mundo que Apple Music; un servicio que entretiene, inspira y motiva a millones de personas en todo el mundo a través de la música y la tecnología”, agregó.

Artistas

Más de 120 millones de espectadores del mundo vieron el espectáculo del descanso del último Super Bowl; que ganaron los Rams en febrero pasado y que contó con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

La presentación del espectáculo del intermedio de ese partido entre los Cincinnati Bengals; y Los Angeles Rams, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, recibió tres premios Creative Emmy.

Un éxito que destacó el vicepresidente de Apple Music and Beats, Oliver Schusser.

“La música y los deportes ocupan un lugar especial en nuestros corazones, por lo que estamos muy emocionados de que Apple Music; sea parte del escenario más grande de la música y el fútbol. Esperamos actuaciones aún más épicas el próximo año”, dijo Schusser.

En la más recientes ediciones del Super Bowl han brillado con sus actuaciones estrellas como The Weeknd, Beyoncé; Justin Timberlake, Lady Gaga y Katy Perry, entre otros.

Fuente: INFOBAE