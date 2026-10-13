Ricardo Arjona regala un carro al taxista vinculado a su famosa canción

Santo Domingo, República Dominicana.– El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a un antiguo amigo mexicano al regalarle un automóvil, en un emotivo reencuentro que compartió en sus redes sociales el lunes 12 de octubre.

El homenajeado, conocido como “Pocho”, trabajó como taxista en Ciudad de México, donde conoció al artista hace más de 30 años. Posteriormente, se integró a su equipo como escenógrafo y participó en 12 de sus giras musicales.

En el video, Arjona le entrega las llaves de un vehículo amarillo y le confirma que el automóvil es suyo. “Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti”, expresó el cantante, quien destacó los años de amistad y trabajo que han compartido.

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La historia ha sido vinculada con su emblemática canción Historia de taxi, lanzada en 1994. Sin embargo, aunque los reportes relacionan a Pocho con la historia detrás del tema, conviene distinguir esa versión de una confirmación directa de que él fuera el único taxista que inspiró la composición.

Arjona acompañó la publicación con el mensaje: “Otra historia de taxi. Quizás la más bella. Cosas que pasan”.