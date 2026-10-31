Revelan causa de muerte del actor Richard Norton tras un año de su fallecimiento

El actor australiano Richard Norton, reconocido por sus actuaciones en películas de acción junto a figuras como Chuck Norris y Jackie Chan, murió a los 75 años. Más de un año después de su fallecimiento, un informe forense reveló nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con los hallazgos del forense David Ryan, Norton sufrió una reacción anafiláctica después de inyectarse dos péptidos sintéticos, CJC-1295 e ipamorelina, cuyo uso no estaba aprobado por las autoridades sanitarias australianas. La reacción provocó un paro cardíaco.

El informe establece que el actor había recibido estos productos mediante prescripción médica. Esto, para tratar problemas de fatiga, recuperación física, dolor en los hombros y pérdida de masa muscular. Sin embargo, se administraba cantidades superiores a las indicadas por su médico.

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Según la investigación, el 28 de marzo de 2025 Norton informó a una enfermera que estaba utilizando el doble de la dosis prescrita. Aunque recibió instrucciones de respetar la cantidad indicada, horas después presentó un cuadro de enrojecimiento y malestar, perdió el conocimiento y sufrió un paro cardíaco. Falleció el 30 de marzo en un hospital de Melbourne, Australia.

Tras analizar el caso, el forense recomendó a la Administración de Productos Terapéuticos de Australia (TGA) revisar los riesgos y beneficios de estos péptidos. Asimismo, considerar mayores restricciones para su utilización.

El organismo regulador australiano advirtió que estos productos no han sido evaluados para garantizar su seguridad, calidad y eficacia.