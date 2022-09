Reportera cubre su micrófono con un condón cubriendo el huracán Ian

Una periodista de televisión en el sur de Florida (EEUU) causó revuelo en redes sociales cuando este miércoles transmitía en directo la llegada del huracán Ian a la costa oeste del estado al cubrir su micrófono con un condón para «proteger el equipo», según dijo.

Kyla Galer, reportera y presentadora de NBC2, el canal local de esta cadena en Fort Myers, donde este miércoles tocó tierra Ian, transmitió desde un exterior en directo cubriendo su micrófono con un condón. En consecuencia, varios televidentes comenzaron a enviarle mensajes en redes sociales.

Galer narraba la llegada del huracán Ian desde un estacionamiento en Fort Myers. Allí los espectadores al parecer «se distrajeron» con la cobertura de goma transparente de su micrófono y escribieron inmediatamente en las redes sociales.

This is why our @NBC2 & @ABC7SWFL crews are not outside right now https://t.co/7961B9ExfQ

«NBC 2 practicando informes de micrófono seguros durante el huracán Ian», tuiteó un espectador.

En sus perfiles de Instagram y Facebook, la periodista respondió:

«Mucha gente pregunta qué hay en mi micrófono. Es lo que crees que es, es un preservativo. Ayuda a proteger el equipo. No puedes mojar estos micrófonos. Hay mucho viento y mucha lluvia, así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso es cubrir el micrófono con un condón», sostuvo la presentadora.

** WE PRACTICE SAFE HURRICANE REPORTING **



Yes, it’s a condom.

Nothing better to waterproof a microphone.



My Waterman Broadcasting colleague @kylagaler has been fielding lots of questions, haha.



Moment of levity in this nasty storm… #HurricaneIan pic.twitter.com/hdyiXdhZIL