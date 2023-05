Reik y Sin Bandera, el regreso apoteósico

Tanto Sin Bandera como Reik son dos fenómenos que han ido escalando poco a poco dentro del gusto de los dominicanos. Hasta el punto de que hoy son capaces de llenar el Palacio de los Deportes.

Se debe principalmente al trabajo persistente, estratégico y confiable que les ha hecho Cesar Suárez Jr. en el país, por más de una década. Al César Suárez Jr. lo que es del César Suárez Jr.

La noche del sábado subrayó esta realidad.

Hace un año se presentaron en el país. Y el regreso ha sido mucho más apoteósico probablemente, que en otras ocasiones.

El telonero fue Manerra, otro que va creciendo con calidad y persistencia.

Bienvenidos Mauro Ernesto y Monserrat, los mellizos de Cesarito llegados a la vida apenas 24 horas antes. Seguramente su padre les dedicó el espectáculo que arrancó con el dúo.

Sin Bandera dijo Mientes tan bien, para abrir. Coro y algarabía, como en los toros orejas y rabos. Ovación. Saludaron: “Bienvenidos, son únicos”. ¿Dirán lo mismo a los demás públicos? ¿Mienten también?

Sin Bandera (Foto: Alfonso Quiñones)

Cantan una del 2003, Tócame. Piano, saxo, violín, guitarras, teclados, percusión. Dime que sí. (Deja que me hinque… aquí en Santo Domingo…). Amor real.

«Pasa el tiempo y a uno se le olvida el público que son los dominicanos. Los de más decibeles en toda América Latina. De verdad», dijo Noel.

Luego cantaron Nadie.

Noel Schajris no es el prototipo de argentino, que sabemos. Su simpatía no la discute con nadie. Va de sonrisa en sonrisa. Y luce -y es- auténtico. Que eso no se puede fingir todo el tiempo.

Leonel García, el mexicano, voz prima. A veces pareciera que abusa de los melismas y del falsete. Puede gustarte o no. Pero esas son sus armas. Y su estilo.

Llegó el momento de cantar De viaje: «Soy un turista… Ya no voy a buscar, eres tú el lugar…».

Ahora sé y ABC. Siempre coros, siempre ovaciones. La gente de pie incluso en Front Stage.

Después entregan Te vi venir. En algún momento Noel se ha quitado la camisa que lanza al público. La recibe un hombre que se la entrega a su mujer (¿¿¿¿????). La banda se ha quitado los sacos. Leonel se ha quitado la chaqueta oscura. Noel queda con el saco de su traje, sin camisas.

Si tú no estás aquí, de Rosana Arbelo, es coreada. Muy coreada.

Leonel y Noel (al piano), anoche en el Palacio de los Deportes (Foto: Alfonso Quiñones)

Después hicieron En esta no; Y llegaste tú. Y claro, no podía faltar Que lloro. Que re-acentúa ese caldo llorón en que se mueve el dúo.

Luego Ves. Ya en las postrimerías Kilómetros. Sirena y el real final con Que me alcance la vida.

Probablemente, si vienen el año que viene, vuelva a llenar el Palacio de los Deportes.

Cerró Reik

El caudal sonoro de Reik es mayor en cuanto se mueven entre el rock pop, el pop y hasta el regateó, Aunque Julio Navarro se encargó de hacer explicita la necesidad de un equilibrio con tanta música urbana.

Sus baladas son mucho más movidas que Sin Bandera. Era lógico que cerraran.

Intro. Algarabía. Cantar Qué vida la mía es reencontrarse con un público que les sigue, los canta y los recanta.

Siguieron con Voy a olvidarte.

La voz líder de Reik, una voz limpia y poderosa (Foto: Alfonso Quiñones)



Jesús dio la bienvenida.

Qué gano olvidándote. Seguido de un medley con Tu mitada, Niña y Peligro. Noviembre sin ti. Fui.

El público que llenó el Palacio de los Deportes conoce cada una de sus canciones.

Invierno. Y luego Inolvidable, muy conocida.

Creo en ti./ Vuelve, que tiene un bonito arreglo a guitarra y bajo.

Con la falta que me haces. Balada lenta muy hermosa.

«La que sigue es en mi opinión la canción más romántica que tenemos hasta ahora: Pero te conocí», dijo Navarro. Al son de esta canción se entregaron cuatro anillos en el público. Gente que se comprometía con sus novias. Habla Bibi y dice que esa un verdadero récord, que nunca les había pasado que ocurriera tantas entregas de anillos en sus conciertos.

Y uno desconfía. Los artistas son capaces de cualquier mentirilla para agradar al público. Puede que sea cierto. Incluso amabas cosas.

Invita a Lagos, un dúo venezolano. Cantan juntos No se acaba hasta que se acabe.

Reik de nuevo: Si me dices que sí ( colaboracion con Camilo y Farruko en video).

Un año; Perfecta (con Maluma).

Sabes (muy coreada). Yo quisiera, dio paso a Ráptame. Ya me enteré.

Julio habla otra vez y se entra en el final.

Aleluya. Indeciso. Y final e finales con Amigos y Me niego.

Afuera había escampado.